El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, ofreció ayer en Casa de Gobierno una rueda de prensa donde se refirió nuevamente a los altos costos que afronta el Estado provincial en el pago de alquileres de inmuebles para dependencias públicas y la decisión de avanzar en un Estado más austero.

"Quiero ratificar lo que dije ayer, que lo dije medio a las apuradas; hubo algún comentario equivocado... yo no dije de ninguna manera que vamos a desalquilar las casas de los funcionarios porque los funcionarios de este gobierno no ganan mucha plata y si encima no pagamos el alquiler, no vamos a tener ningún funcionario", expresó.

Y dejó en claro que "lo que sí dije es que en el primer rastreo que hemos hecho, se pagan en la provincia más de 120 millones de pesos en alquileres. Por eso nosotros le vamos a meter duro a eso. Algunas oficinas públicas se irán a los Centros de Encuentro y en otros casos, procederemos quizás con el viejo sueño que tenían los comodorenses de hacer dos torres donde está la Cámara de Comercio. Está el proyecto para poder concentrar en una torre todas las delegaciones provinciales".

Agregó que "lo mismo vamos a hacer acá porque solamente por el edificio este de la esquina de CORFO pagamos 250 mil pesos; entonces cuando nosotros buscamos el achique lo buscamos por ahí, no echando a la gente ni nada por el estilo. Entendemos que hay muchas cosas para achicar y en eso hay un compromiso de todo el equipo".