A 20 años de la Alianza, sus referentes explican por qué fracasó

El llamado "Grupo de los Cinco" presentaba públicamente el 4 de agosto de 1997, hace 20 años, a la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. La Alianza. La experiencia política que mayor entusiasmo despertó, pero que se terminó por consumirse a la misma velocidad con la que apareció.

Al cumplirse dos décadas de la conformación, algunos de sus principales referentes analizaron las claves de su fracaso y al tiempo se valieron de aquella experiencia para trazar un paralelismo con la nueva coalición gobernante que, como en la Alianza, incluye al radicalismo: Cambiemos.

Graciela Fernández Meijide recordó en su programa en Radio Ciudad las duras resistencias que tuvo que sortear inicialmente dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (Frepaso) el Grupo de los Cinco, integrado además de por Fernández Meijide por Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa, Carlos "Chacho" Álvarez y Rodolfo Terragno, para poder avanzar en la conformación de la Alianza.

Nacimiento

"Es un tema que resulta muy doloroso para uno porque fue un fracaso" aseguró tajante el ex vicepresidente de la Cámara Baja, Rodolfo Rodil, quien aseguró que las resistencias iniciales dentro del Frepaso respondían a la asimetría de tamaño de los dos partidos. "En el Frepaso eramos una fuerza muy débil todavía, con mucho dinamismo y muy buena tarea dirigencial, pero no teníamos ni la estructura, ni la historia, ni el desarrollo territorial que tenía el radicalismo y yo imaginaba, de hecho finalmente sucedió, que íbamos a terminar siendo un socio menor en la coalición".

Para el ex ministro del Interior de la Alianza, Federico Storani, la confluencia de ambos partidos en una coalición se caía de maduro. "Se iba generando una conciencia de fuerzas políticas afines que se expresaban desde el punto de vista parlamentario fundamentalmente y que desembocó un día en este fenómeno político. La idea no era construir una alianza electoral sino hacer un acuerdo transversal que permitiera una mayor sintonía de la que ya existía a nivel parlamentario de manera espontánea. Yo tuve resistencias muy fuerte dentro de la UCR. Por ejemplo al propio Alfonsín le llevó tres años madurar la idea. Pero al comienzo estuve muy solo y al borde de que me sacaran del partido por este planteo que hacía sobre la necesidad de converger con otras fuerzas políticas afines".

De hecho, afirmó Storani, "De la Rúa no estaba convencido de crear la Alianza pero después lo aceptó porque era la forma electoral de llegar a la Casa Rosada. Pero De la Rúa constituyó una alianza electoral pero no una coalición de gobierno". Y disparó: "Cuidado con la similitudes con el presente".

En este punto Storani recordó que aunque hubo un Instituto Programático de la Alianza que dirigió Alfonsín y delineó una serie de políticas públicas a seguir, una vez en el gobierno De la Rúa lo ignoró. "De hecho el propio De la Rúa intentó una línea que se era en cierto modo una continuidad del modelo que estaba vigente y no dio la vuelta de tuerca hacia lo que nosotros queríamos, un cambio más profundo aunque tuviera algunos visos más riesgosos pero que eran imprescindibles".

Por su parte Rodil agrega otro factor que terminó echando por tierra los reparos iniciales en cada partido a la convergencia. "Hubo otro factor políticamente tan importante como las ideas en común en ambas fuerzas. Creo que hubo un 'factor miedo' también en ambas fuerzas políticas que ayudó a que la coalición se concretara. Chacho tenía miedo a ser derrotado en Capital Federal por Rodolfo Terragno y viceversa. Y en la UCR también estaba la idea de Fernández Meijide derrotara al candidato de la UCR en Provincia, no al candidato del PJ, pero sí a relegar a la UCR al tercer lugar" explicó.

Promesas incumplidas

Entre las claves de la caída de la Alianza Rodil recordó que "la coalición se constituyó con un programa que después no se ejecutó y ningún gobierno, por fuerte que fuese su constitución política, sus niveles de acuerdos políticos, podía seguir sosteniendo por tiempo indefinido el tipo de cambio fijo. Y eso lo consentimos todos. Tal vez la única consigna de campaña que el presidente De la Rúa cumplió fue aquel aviso publicitario diciendo 'conmigo un peso - un dólar'. Eso lo cumplió a costa de producir la crisis más grave de la Argentina desde la restauración democrática".

Ajuste

En esa línea Rodil consideró que "hubo otro punto de inflexión que agravó aun más la situación que la salida del ministro de Economía, José Luis Machinea. El rumor de la llegada de Domingo Cavallo precipita su caída".

Y recordó al reacción del gabinete de De la Rúa cuando Ricardo López Murphy les explicó el plan económico que pensaba impulsar. "Un día nos convoca Storani a todos al salón de los escudos. Ahí López Murphy explicó su plan económico. Cuando terminó todos nos quedamos callados. Quedó un silencio, esos silencios que se escuchan y yo sentí que había que decir algo y le dije 'escuchame, ¿quién va a defender este programa económico? porque parece un programa diseñado por un mono con ametralladora, barre con todos los sectores sociales, los universitarios, los trabajadores, los jubilados, los trabajadores estatales, ¿quién lo va a defender? y recuerdo bien las palabras de López Murphy, porque hay que ser justos, el tipo estaba convencido, y nos dijo: 'esto es lo que hay que hacer para sacar la Argentina adelante'. Esa fue su respuesta".

Al día siguiente de que López Murphy anunciara publicamente su programa económico, Graciela Fernández Meijide y Federico Storani presentaron su renuncia.

La renuncia de Chacho Alvarez

Para Storani, sin embargo, la primera gran crisis en el gabinete la produjo la renuncia del vicepresidente Chacho Alvarez. "Él invoca ahora, con poca credibilidad, razones morales y éticas que no eran tales. El escándalo de las supuestas coimas en el Senado crecía pero su salida fue un muy mal cálculo político de querer quedar como una suerte de autoridad moral y dejar desmarcado a un gobierno que en ese momento iba a quedar extremadamente débil" aseguró Storani y cargó con dureza contra el ex vicepresidente: "La salida de Chacho debilita extremadamente al gobierno y además no fue sincero en su salida, porque Fernández Meijide y yo, en esa reunión que fue la segunda crisis del gabinete pusimos las cosas blanco sobre negro, que un ajuste de las características del que impulsaba López Murphy no ibamos a acompañar. Todos los gobernadores y el 99% de los legisladores apoyaban esta posición y así y todo De la Rúa tomó la decisión de hacer la jugada de López Murphy que ahora está claro, era un jugada que tenía una segunda jugada que era que López Murphy hacía el planteo pero el que desembarcaba realmente en el poder era Cavallo. Quise convencer a de la Rúa con esta reunión con gobernadores y legisladores y no pude. Entonces me fui".

Rodil recordó otro factor que contribuyó al cada vez más veloz deterioro del apoyo en el gobierno. "La renuncia de Chacho le produjo una debilidad política muy grande a un gobierno de coalición, pero quiero resaltar que ni con Chacho ni sin él, ni con Mahoma había posibilidad de sostener el gobierno en el marco de la credibilidad. Porque entre los sacrificios que nosotros hicimos se encuentra uno que es lo peor que hice en mi historia política que fue votar una reducción salarial, cosa que hasta el día de hoy no me perdono. Por supuesto había explicaciones económicas, pero había que hacer un discurso y levantar la mano y decirle a la gente que ya de por sí ganaba poco que le íbamos a sacar un 13% adicional y la política fue capaz de hacer ese esfuerzo por eso, a mi juicio, la debilidad no venía de la política, el problema era la economía".

La salida de la convertibilidad

Storani recordó que hubo dos reuniones con el equipo económico en Olivos. "Algunos de nosotros planteabamos la necesidad de una salida de la convertibilidad pero el problema era que hacíamos encuestas y mucho más del 50% de la población quería seguir con el 1 a 1. La clase media estaba muy convencida con el 1 a 1, que eso era lo que generaba estabilidad y la verdad que era un corset que en algún momento iba a explotar".

En ese sentido Fernández Meijide recordó las mediciones arrojaban que más del 72% de los argentinos aprobaba el regreso de Cavallo al ministerio de Economía de la Nación. "En la encuesta no preguntaban por qué apoyaban su regreso, pero la verdad es que muchos se habían endeudado en dólares y tenían miedo que sucediera lo que sucedió al final. Sentían que el padre de la convertibilidad era el que iba a poder manejar la salida económica" aseguró.

