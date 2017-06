A algunos los bajaron del tren y otros no se deciden a subirse

Sin 2017 no hay 2019

Eso es lo que habitualmente se dice, ante cada elección intermedia, como será esta que tras las PASO del 13 de agosto se realizará el 22 de octubre. El tema es que en función a lo que pasó con el temporal en Comodoro Rivadavia, Carlos Linares no tiene en esta ocasión la posibilidad de imponer un candidato fuerte o de peso desde el PJ para enfrentar a Mariano Arcioni, cabeza de lista de Chubut Somos Todos.

Así es que surgió el operativo clamor del último sábado en Camarones y por ese motivo también se avanzó en la modificación de la Carta Orgánica para que, aunque no será del todo así, quien quiera anotarse en las internas del justicialismo pueda hacerlo. Luego quedará uno solo parado para la general, aunque con la posibilidad cierta de que las listas salgan integradas por la modificación de porcentajes que se acordó anteayer.

Ante esta situación y con la posibilidad cierta de que el Frente para la Victoria no haga pie en esas elecciones, es que siguen abiertas todas las precandidaturas, sin el respaldo hacia ninguna en particular. En esas condiciones, Néstor Hourcade, Nicanor Arbeletche y Omar Burgoa siguen pujando desde lo que sería la ex lista azul sabiendo que nadie será ungido y en el otro sector pasa lo propio con Héctor González y Miguel "Cone" Díaz de la celeste y blanca.









Pérez Catán se baja

La resistencia de Máximo Pérez Catán a la decisión del gobernador Mario Das Neves no duró más que una semana. El ex intendente de Trelew y actual titular del Instituto Autárquico de Colonización había resuelto, al menos en sus declaraciones, enfrentar a Mariano Arcioni, el precandidato oficial, en las PASO dentro del Frente Electoral Chubut Para Todos.

Fue así que después que Das Neves ungiera claramente a Arcioni y al resto de los precandidatos en Cholila, Pérez Catán dijo públicamente que iba a seguir con su precandidatura alternativa, y que en definitiva lo que estaba haciendo era lo que le enseñó el propio Das Neves. El gobernador se refirió escuetamente al tema y solo para pedirle reflexión a Pérez Catán, quien el viernes se ve que reflexionó a fondo y decidió bajarse de la contienda.

Dicen que la reflexión no fue solo la cuestión obvia que pasaba por entender que no podía enfrentar a quien lo hizo crecer políticamente y que no había forma de poder hacer buen pie en la elección, sino que mucho tuvo que ver que se enteró que el gobierno ya le andaba buscando reemplazante para el IAC, cargo desde el que muy poca acción pareció desplegar hasta el momento.





Murcia, ahora por el PJ

El ex secretario de Gobierno del municipio y ex subsecretario de Control y Desarrollo Sustentable, Ricardo Murcia resolvió volver a la carga con sus pretensiones políticas y buscar la precandidatura a la diputación nacional.

Murcia, que fue precandidato a la viceintendencia de Chubut Somos Todos detrás de Ricardo Gaitán y que tuvo que alejarse de la función pública de Provincia por un mensaje interno de WhatsApp apenas empezó el temporal en Comodoro, parece haber roto su pertenencia al partido del gobernador ya que buscará ser precandidato desde el PJ. Al menos, así lo dicen los pasacalles o banners que comenzaron a colocarse en algunos sectores de esta ciudad y en Rada Tilly.





La firma

La ordenanza con los aumentos tarifarios otorgados a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada recién pudo ser promulgada el miércoles. El objetivo del Ejecutivo municipal era que las normativas se hicieran efectivas antes, para posibilitar que la SCPL pudiera comenzar a facturar el servicio eléctrico con los nuevos valores y para evitar que la movilización que se realizó el miércoles mismo tuviera algún efecto práctico.

Lo concreto es que en los días posteriores a la sesión del jueves 1 de este mes se daba por sentado que las ordenanzas sancionadas -no solo las de los aumentos sino también la de los electrodependientes y las eximiciones por el temporal-, habían salido del Concejo el día posterior e inmediato a la sesión.

En el Ejecutivo, mientras tanto, durante esas jornadas siguieron esperando y reclamando internamente el envío, ya que el día de la movilización y de la facturación se acercaba. Pero no había caso, las ordenanzas no llegaban y por lo tanto no podían ser promulgadas.

Así transcurrió hasta el martes a la tarde cuando luego de regresar de Buenos Aires -adonde concurrió a realizar gestiones-, el viceintendente Juan Pablo Luque, como titular del Concejo, firmó los despachos con la elevación de las ordenanzas. De ese modo, unas horas antes de la movilización del miércoles, a la que finalmente concurrió poca gente, recién fueron remitidas las ordenanzas al Ejecutivo.





Que nos la entreguen y listo

Así lo señaló el gobernador Mario Das Neves, en relación a la SCPL, con quien sigue manteniendo un duro intercambio de palabras que en la semana que pasó hizo eclosión. El martes, cuando estuvo en Comodoro para inaugurar la Escuela 91 y el Jardín 493 de Valle C, el gobernador fue consultado por la deuda que Provincia mantiene con la cooperativa por la operación del acueducto. Fue luego de que el mandatario volviera a criticar el tarifazo en la electricidad, agua y cloacas.

En ese contexto, luego que también tratara de "curreros" a los empresarios del transporte público por cómo funciona el sistema de subsidios, el gobernador reiteró sus críticas a los manejos administrativos de la SCPL y cuestionó: "quien paga las consecuencias son los usuarios, a los que ahora se les aumentan los servicios, mientras que nosotros somos los que hacemos las obras. Si no la pueden manejar (a la cooperativa), que nos la entreguen y listo, porque así es fácil", sugirió Das Neves.





El innombrable

El martes se inauguró el nuevo edificio de la Escuela 91 y del Jardín 493 en Valle C, después de la necesidad de tirar abajo la antigua estructura por las malas condiciones e inestabilidad del suelo, para luego volverla a construir ladrillo sobre ladrillo.

La historia de esa reconstrucción, al menos algunos capítulos, fueron contados por todos quienes hicieron uso de la palabra, desde las directoras, pasando por el viceintendente Juan Pablo Luque y cerrando por el gobernador Mario Das Neves.

Todos, menos Das Neves, destacaron la decisión política del entonces ministro de Educación de la provincia, Luis Zaffaroni, la del entonces vice y actual intendente Carlos Linares para emprender la obra del nuevo edificio.

Sin embargo, lo curioso es que en cada uno de los discursos y evocaciones, no apareció nunca el nombre del entonces gobernador Martín Buzzi, quien no solo era el jefe político del ministro de Educación sino el mandatario provincial que decidió la construcción.

Una casualidad muy grande, tanto que pareció sugerida por alguien a la hora de acomodar las palabras de cada uno, salvo que se haya tratado de la coincidencia universal de lo que se conoce como memoria u olvido selectivo.





Mudanza

Todo parece indicar que la Legislatura sumará un diputado comodorense más, y no porque alguien de otra región geográfica vaya a renunciar y el suplente es de esta ciudad, sino porque aparentemente una diputada de la cordillera finalmente decidió mudarse para Comodoro Rivadavia.

Así es que pese a que igualmente las definiciones políticas de los diputados no pasan por responder necesariamente a su representación de origen, Comodoro pasará a tener diez legisladores ya que una legisladora habría resuelto dejar su cordillera natal para sentar domicilio en la Capital Nacional del Petróleo.

Por ahora y mientras dura su mandato, la legisladora reside en la casa oficial de Playa Unión, pero ya comenzó con el trámite de cambio de domicilio para asentarse definitivamente, o los fines de semana, en esta ciudad donde se aloja en un conocido hotel céntrico.