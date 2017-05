"A Aranguren le encanta ser el malo de la película y el gobierno lo necesita"

Al detallar el rol de Provincia en la firma del acuerdo con los sindicatos Petroleros y Jerárquicos, aclaró: "Acompaño la decisión de los gremios y las operadoras, yo no soy arbitro en eso. He acompañado como gobierno provincial para que éste tema sea trascendente y haya garantías de una mesa donde estén los de la conducción del máximo nivel nacional".

"Aranguren –remarcó- persigue únicamente sus intereses propios, no escucha y no sabe dónde está parado, va a las reuniones como una momia esperando que terminen las reuniones. A la última la trató de pasar de las 13 a las 15 horas y de las 15 a las 18 horas. Les faltó el respeto a todos, a los dirigentes gremiales y a las operadoras, él tiene en la cabeza eso y sigue adelante con eso". Y en cuanto al sostenimiento en el cargo del cuestionado ministro nacional indicó: "Evidentemente al presidente le gusta este ministro porque si no le gustaría, no duraría dos minutos y además, a él le encanta ser el malo de la película y el gobierno lo necesita".

También Das Neves dijo que "estamos con el ministro de Economía, Pablo Oca terminando un nuevo informe para hablar directamente con el nuevo ministro de Economía de Nación. Estoy de acuerdo que hay que mirar bien obra por obra, porque hubo proyectos que se hicieron en forma equivocada, en lugares equivocados y esto es producto de un crecimiento extraordinario. La gente con tal de venir y conseguir un trabajo rápido iba construyendo donde creía".

"Nosotros exigimos públicamente las obras. Por lo que he hablado con (Carlos) Linares están en contacto permanente los ministros y debemos esperar y creo que en dos meses se verá si realmente si hay una fuerte continuidad. La Circunvalación en ésta primera instancia no se hará, quizás en la segunda, hay varias obras, pero debemos aquellas que fueron afectadas por el temporal".

FONDOS DE NACIÓN

Además Das Neves dijo que "hay 120 millones de pesos asignados para alguna obra que necesiten" dijo, agregando que "trabajamos en eso y estamos peleando para lograr eso, somos la provincia que menos ATN ha recibido, hemos recibido 720% menos que Santa Cruz. Yo no puse un amparo, yo dije que hay mucha preocupación pero lo entiendo políticametne, hay algunas cosas que no me gustan, pero tener aquellos que solamente acompañan, eso es detestable".

En cuanto a una posible derogación de los reembolsos explicó: "Hoy hablé con el senador Alfredo Luenzo para aprobar una derogación. Me sorprendió la operación que comenzaron a hacer colegas de ustedes, que empezaron a cuestionar y ahora están llamando gobernador por gobernador" dijo el mandatario provincial, agregando que "Santa Cruz tiene una cantidad importante de senadores y otra vez cumplieron un papel correcto".