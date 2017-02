El Patagónico | Deportes - 10 febrero 2017 A Gimnasia se le escapó por muy poco ante el líder San Lorenzo El "Verde" perdió 79-77 como local y no pudo afirmarse en el cuarto puesto de la Conferencia Sur de la Liga Nacional. Ahora afrontará una gira de tres partidos. Este lunes visitará a Ferro, el miércoles a Obras y el viernes 17 a Argentino.

Gimnasia y Esgrima cayó anoche frente al líder San Lorenzo por 79-77, como local, en el marco de una nueva jornada de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol, por la Conferencia Sur.

Los parciales para el ganador, en el gimnasio Socios Fundadores, fueron de 24-12, 42-35 y 67-58, mientras que los goleadores, con 19 puntos, fueron Eloy Vargas en el local y Gerald Fitch.

Arrancó derecho el "Ciclón", sacando una ventaja importante rápidamente, hasta que el entrenador local Gonzalo García pidió minuto cuando su equipo perdía 7-19.

En el regreso a la acción no varió demasiado el desarrollo. La visita encontró tiros de fácil posición y fue efectiva, ante un rival que no encontró la circulación necesaria y no pudo posicionarse con comodidad en la cancha.

El dueño de casa cambió la cabeza en el segundo cuarto y metió un parcial de 7-0, a través de corridas y conversiones fáciles. Por lo tanto, Gimnasia se fue al descanso perdiendo sólo por siete puntos, cuando en un momento San Lorenzo había llegado a sacarle 16 tantos de luz.

El "Verde" tuvo una gran levantada en el tercer cuarto y llegó a arrimarse a un punto, pero Marcos Mata sostuvo el juego ofensivo de la visita, que volvió a alejarse, esta vez a nueve puntos.

El último parcial fue a todo o nada, y Gimnasia hasta llegó a pasar al frente. El "Mens Sana" contó con un Diego Romero (se fue con cinco faltas) y un Eloy Vargas implacables, pero el "Ciclón" se apoyó en Matías Sandes y Gerald Fitch para mantenerse siempre en partido.

Quedaban 42 segundos para el final del encuentro y estaban empatados en 77, cuando el entrenador local Gonzalo García pidió minuto.

En el regreso al campo de juego, Gimnasia repuso por medio de Leonel Schattmann, quien perdió el balón, lo que generó el doble de Sandes.

El marcador estaba 79-77 a favor del equipo de Julio Lamas y volvió a pedir minuto García, a 8 segundos del epílogo, pero el tanteador no se movió, porque el intento de tres de Juan Manuel Rivero quedó corto y ya no hubo tiempo para más.

El "Verde", que ahora tiene cuatro reveses en el Socios Fundadores durante la presente temporada, afrontará una gira de tres partidos ante Ferro Carril Oeste (este lunes a las 21:00), Obras Basket (este miércoles a las 20:00) y Argentino (el viernes 17 a las 21:00).



SINTESIS

77 Gimnasia: Nicolás De los Santos 12, Leonel Schattmann 16, Juan Manuel Rivero 5, Matthew Shaw 6 y Eloy Vargas 19 (fi); Diego Romero (x) 9, Jonathan Machuca 10 y Yoanzi Mensia 0. DT: Gonzalo García.



79 San Lorenzo: Santiago Scala 12, Gerald Fitch 19, Marcos Mata 15, Matías Calfani 8 y Jerome Meyinsee 13 (fi); Matías Sandes 10, Lautaro López 2 y Selem Safar 0. DT: Julio Lamas.



Parciales: 12-24 / 35-42 / 58-67.

Estadio: Socios Fundadores.

Arbitros: Pablo Estévez y Javier Mendoza.



