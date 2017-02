El Patagónico | Deportes - 01 febrero 2017 A Gimnasia se le escapó por muy poco frente a Instituto Cayó 84-81 como visitante, por una nueva jornada de la segunda fase de la Liga Nacional, y sigue sin poder ganar fuera de casa. Mañana se medirá con Atenas, desde las 21:30, y volverá a ser local el 9 de enero ante el campeón San Lorenzo.

Gimnasia y Esgrima perdió anoche 84-81 ante Instituto de Córdoba, como visitante, por una nueva jornada de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol, y sigue con el karma de no poder ganar fuera de casa. La última vez que ganó como visitante fue el 19 de noviembre de 2016, con triunfo en el Osvaldo Casanova ante Bahía Basket por 66-59.

El goleador del partido de ayer fue Rodney Green, de Instituto, con 26 puntos, mientras que el artillero de Gimnasia fue Diego Romero (25). Los parciales para el local fueron 18-16, 36-37 y 66-58.

Arrancó intenso el partido, con un triple de Rodney Green y un posterior doble del mismo jugador que desconcertó a la visita.

De todas maneras, el "Verde" fue acomodándose a medida que mejoró su defensa y el partido se tornó parejo, con dos equipos que proponían en el ataque y también se hacían fuertes a la hora de defender.

Luego de un primer cuarto que terminó 18-16 para el local, Gimnasia ajustó más su defensa y ya no cometió los errores infantiles en ataque en los que había incurrido en el primer parcial.

El dueño de casa no le encontraba la vuelta a la defensa visitante, por lo que los comodorenses pasaron por primera vez al frente con un doble de Diego Romero (34-32) a un minuto del final, y luego metió un simple para estirar la diferencia a tres.

El entrenador de Instituto, Ariel Rearte, intentó buscarle variables a su propio ataque y no encontró su defensa, mientras que el "Mens Sana" supo hacer un gran trabajo cerca del cristal y tuvo un alto porcentaje de tiros de campo.

Por su parte, Instituto buscó por momentos mediante el ataque rápido, pero el equipo de Gonzalo García impidió que el local tenga volumen de juego en la pintura a través de Samuel Clancy y John De Groat.

Gimnasia se fue al entretiempo con un triunfo parcial de un punto de ventaja (37-36), sobre la base de un gran trabajo en conjunto donde se destacaron Eloy Vargas, Diego Romero y Mathew Shaw.

El cuadro cordobés levantó su rendimiento en el tercer cuarto, otra vez con Green anotando los primeros puntos, como en la etapa inicial, y logró sacar ocho puntos de diferencia en muy poco tiempo.

El "Verde" se fue al descanso perdiendo por ocho puntos y, ya en el último parcial, llegó a ir abajo por una diferencia de 15. Pese a una remontada con un parcial de 7-0, con más garra que juego, Gimnasia no pudo con un duro rival ni con un flojo arbitraje y ahora buscará recuperarse ante Atenas, mañana desde las 21:30, para volver a jugar en casa el 9 de febrero ante el campeón San Lorenzo.



SINTESIS

81 Gimnasia: Nicolás De los Santos 3, Leonel Schattmann 15, Juan Fernández Chávez 6, Mathew Shaw 9 y Eloy Vargas 14 (x) (fi); Diego Romero 25, Juan Manuel Rivero 4 y Jonathan Machuca 5. DT: Gonzalo García.

84 Instituto: Gastón Whelan 6, Pablo Bertone 12, Rodney Green 26, Miguel Gerlero 5 y Samuel Clancy 14 (fi); Diego Ciorciari 2, Pablo Bruna 3, Alejandro Zilli 2, John De Groat 14. DT: Ariel Rearte.



Arbitros: Fabricio Vito y Silvio Guzmán.

Parciales: 18-16 / 36-37 / 66-58.

Cancha: Gimnasio Angel Sandrin.





