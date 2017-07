A Igon le preocupa la baja en la actividad turística de Chubut

El diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV), Santiago Igon, se reunió con prestadores de servicios turísticos y comerciantes de Esquel y Trevelin. Su objetivo fue conocer la realidad que viven los sectores.El legislador se mostró preocupado por el momento que atraviesan los comerciantes, en virtud que surcan una dura realidad. “El momento que atraviesa el sector turístico en nuestra ciudad es sumamente complejo, la mayoría de los prestadores turísticos dicen que están trabajando al 50 o 60% de lo que fueron temporadas anteriores", sostuvo."No es solo una cuestión estadística. Cualquiera lo puede ver cuando camina por la calle; no se ven turistas, los restaurantes y confiterías no están llenas como en otros años. Sin ir más lejos, en el estacionamiento de La Hoya hay lugar todos los días en plena temporada alta”, detalló.El diputado lamentó está situación que le toca vivir a la cordillera, principalmente porque están dadas todas las condiciones para que sea una excelente temporada en Esquel. "Tenemos muy buena nieve, vuelos directos y accesibilidad”, ejemplificó.Sin embargo, advirtió que el problema es que no da "el bolsillo de la gente para irse de vacaciones. Hoy las familias apenas llegan al día 20 del mes, difícilmente puedan irse de vacaciones, y esto es fruto del cambio económico que llevó a cabo el Gobierno de (Mauricio) Macri, que ha desbastado la capacidad de consumo de los argentinos y termina empujando a las economías regionales al borde del colapso”, consideró.Igon sostuvo que "en toda la provincia pasa lo mismo. Mantuve comunicaciones telefónicas con prestadores de (Puerto) Madryn y Península de Valdés, y el contexto es el mismo que en Esquel".Y consideró: "los socios políticos del Presidente y los representantes de su fuerza política en Chubut deberían dar explicaciones a la sociedad de cómo van a reactivar las economías regionales que dependen del turismo "."La ecuación es simple: si no vienen turistas no entra dinero, no se genera trabajo y la realidad para la gente en nuestras ciudades se hace cada día más difícil, no pueden hacerse los distraídos”, sentenció, asegurando que "el turismo receptivo cayó estrepitosamente" y "el problema va desde Cerro Castor hasta Cataratas".