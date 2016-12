El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 31 diciembre 2016 A instancias de gremios petroleros Pan American frenaría despidos En el epílogo de 2016 surgieron algunos síntomas de alivio en lo que respecta a la inestabilidad de petroleros convencionales y jerárquicos de Santa Cruz. Al compromiso asumido por Sinopec ante la gobernadora Alicia Kirchner de mantener los niveles de producción, se le sumó el hecho de que Pan American Energy dejaría sin efecto el despido de 39 trabajadores sobre los cuales ya pesa una suspensión.

Caleta Olivia (agencia)



Esto último surgió de la nueva audiencia de conciliación que se realizó a mediodía del jueves en la sede central del Ministerio de Trabajo de la Nación.

De la misma tomaron parte el titular de esa cartera, Jorge Triaca; los ejecutivos de PAE, Marcos Bulgheroni y Rodrigo Ramaciotti, y el apoderado legal de la operadora, Mauricio Riafrecha, en tanto que por los gremios asistieron Claudio Vidal y José Llugdar, máximos referentes del Sindicato Petroleros de Santa Cruz y Jerárquicos de la Patagonia Austral, respectivamente, y además concurrió el vicegobernador Pablo González.

En ese ámbito se discutieron posturas para buscar una salida al anuncio de suspensión y posible despido de 39 trabajadores de la órbita de PAE

La audiencia fue extensa y los sindicatos denunciaron que la operadora no había cumplido con una conciliación obligatoria, aunque la misma rechazó tal acusación.

Ante ello, la autoridad laboral resolvió extender la instancia de conciliación e intimó a las partes a llegar a un acuerdo aceptable, pero además exigió a PAE que garantice las remuneraciones normales de los trabajadores.

Vale recordar que este y otros conflictos se suceden en un complicado escenario que se registra en yacimientos de la Cuenca del Golfo San Jorge, debido a que las operadoras adaptan sus políticas empresarias al contexto internacional de caída del precio del barril de crudo.

Esto hace que compensen sus costos reduciendo operaciones que van en cascada hacia sus contratistas, lo cual genera la reducción de planteles de trabajadores y, por otro lado, se reduce el ingreso de regalías a los gobiernos provinciales.

A la reunión formal de audiencia le sucedió otra informal y a su término el vicegobernador Pablo González consideró que "el resultado es positivo, teniendo en cuenta que el lunes se vencía la conciliación y corríamos el riesgo de quedarnos con la gente en la calle. Ahora acordamos otra reunión para el jueves 5 de enero y espero que sea la última en relación a este tema".

"Nosotros queremos que se garantice el trabajo de la gente y esa es la directiva que nos dio la gobernadora (Alicia Kirchner) para trabajar. Además, veo predisposición de la empresa para dialogar y prueba de ello fue la presencia de Marcos Bulgheroni en la audiencia", puntualizó.

Finalmente, sostuvo que una vez que se consolide la defensa de las fuentes laborales "comenzaremos a hablar de inversiones, que es algo que este a año no ha sido posible".



VARIOS FRENTES DE NEGOCIACIONES



Por su parte, Vidal dijo que "creemos estar ahora en un buen camino para lograr prontamente un acuerdo que beneficie a los trabajadores", no solo del esquema empresario de PAE sino también de otras operadoras como Sinopec, que hace pocas semanas había anunciado que bajaría sus equipos en la zona norte de Santa Cruz.

"También hemos logrado evitar los despidos en San Antonio y que los equipos vuelvan a la actividad, por lo cual ésta (la del jueves) ha sido una jornada de mucha discusión pero el resultado ha sido más que positivo", remarcó el dirigente, haciendo directa alusión a la reunión simultánea que se realizaba ese mismo día en Río Gallegos.

Finalmente, reveló que "YPF nos convocó para una reunión el próximo jueves en la que se analizará qué puede aportar el Estado Provincial y qué podemos hacer desde los gremios, pero también esperamos que esta operadora asuma el compromiso de mantener la actividad".

Fuente: