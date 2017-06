El Patagónico | Regionales - 21 junio 2017 A la lista de Cambiemos solo le falta el segundo suplente La lista de Alianza Cambiemos, que encabezará el radical Gustavo Menna, ya está casi lista.

El presidente del PRO Chubut, Daniel Laudonio, confirmó ayer a El Patagónico que Sonia Cavagnini, de Rawson, será la segunda precandidata titular y que finalmente el coordinador del ministerio del Interior de Nación y ex delegado de PAMI, Ignacio Torres, irá como primer precandidato suplente.

"Con estos nombres, creemos que conformamos una lista muy representativa. Cavagnini es la presidente de mujeres del PRO y es una dirigente y líder de excepción. Torres, que con buen criterio y grandeza declinó su postulación, irá como suplente, demostrando lo convencido que estamos en esta boleta y propuesta que encabezará Menna”, señaló Laudonio.

Con estas definiciones, el único lugar que resta completar es el que corresponde al segundo precandidato suplente, que debe ser una mujer y que ayer, tanto desde el PRO como en la UCR, confirmaron a este medio que iba a ser definido por el intendente de Esquel, Sergio Ongarato.



¿Y PERRUCCIO?



Cavagnini es actual delegada de Migraciones en Rawson y forma parte de la Fundación Pensar, en la cual se refleja el ideario neoliberal del PRO. “Es una profesional de primera línea, que siempre trabajó y acompañó la idea del partido. Estamos muy contentos en que haya aceptado porque, con ella y con Torres, conformamos una lista de lujo”, insistió Laudonio.

Respecto de lo que sucederá con el comerciante comodorense José Perruccio, quien el 25 de mayo presentó su precandidatura alternativa, indicó que hasta ayer no había hablado con él.

"La verdad es que no lo conozco y no conversé sobre su postulación. Veremos cuál es su decisión porque la lista oficial del PRO y de Cambiemos es esta. Si él no está de acuerdo, está en su derecho a presentarse y competir en las PASO”, concluyó Laudonio.

Fuente: