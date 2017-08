El Patagónico | Regionales | LEGISLATIVAS 2017 - 02 agosto 2017 A Menna le gustaría debatir Gustavo Menna, precandidato a diputado nacional por la Alianza Cambiemos, consideró que "sería un buen aporte para los electores" realizar un debate con el vicegobernador, Mariano Arcioni, aspirante a la diputación nacional por el oficialismo en Chubut.

"Me gustaría debatir públicamente con Arcioni antes de las elecciones generales de octubre. No creo que él tenga problemas en hacerlo", dijo Menna en declaraciones periodísticas a la radio FM El Chubut en Trelew, antes de desarrollar su agenda prevista en Puerto Madryn.

Menna tiene que defender en Chubut las políticas nacionales que aplica Mauricio Macri, las cuales hasta ahora han sido más bien negativas con el desarrollo provincial, teniendo en cuenta por ejemplo que ha quitado beneficios como los reembolsos por puertos patagónicos o el precio sostén al barril de petróleo criollo, lo cual ha generado mayor desocupación.

La apertura indiscriminada de importaciones, además, afectó a la industria textil de Trelew, donde los desocupados se cuentan por cientos, así como los suspendidos.

Sin embargo, al mencionar la recepción de la propuesta de Cambiemos durante las recorridas por Chubut, Menna dijo que "si bien es cierto que la gente tiene una visión crítica de la realidad, el diálogo es muy bueno", y detalló que esa visión crítica "tiene que ver con problemas que afectan a la comunidad en el día a día, sobre todo en cuanto a las falencias en los servicios públicos".

"La gente observa que el importante flujo de ingresos que hubo en los últimos años tanto en la Provincia como en el país no tuvo su correspondencia con el mejoramiento de los servicios públicos, en cuanto a la energía, las cloacas, el agua y demás", dijo Menna.

En este contexto Menna también rechazó lo que llamó "ideas que se quieren instalar de manera equivocada y malintencionada para con el Gobierno de la Nación", al poner como ejemplo que "el que hizo la flexibilización laboral y privatizó las jubilaciones no fue Cambiemos en el pasado reciente, sino el justicialismo".

