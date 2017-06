El Patagónico | Deportes - 15 junio 2017 A menos de un año para el Mundial, solo tres selecciones han asegurado su lugar

Rusia, país anfitrión del Mundial 2018; Brasil e Irán, a falta de un año para certamen ecuménico, se aseguraron un lugar entre los 32 seleccionados que intentarán quitarle la corona a Alemania.

En Sudamérica, a falta de cuatro jornadas, Brasil se ganó su lugar en Rusia 2018 ya que lidera el certamen con 33 puntos.

Luego aparecen Colombia (24), Uruguay y Chile (23) y Argentina (22) está en zona de repechaje que hoy sería con Nueva Zelanda o Islas Salomón, los dos clasificados de Oceanía.

No obstante, con doce puntos en juego, también pelean Ecuador (20), Perú y Paraguay (18).

Europa tiene la mayor cantidad de plazas (13) pero recién está en la primera fase de la clasificación.

Los nueve primeros accederán directamente al Mundial, mientras que los ocho mejores segundos pasarán a otra fase donde serán emparejados en cuatro series de partidos de ida y vuelta.

Los cuatro ganadores completarán los trece pasajes a Rusia, el primer seleccionado clasificado por ser el anfitrión.

A falta de cuatro partidos, los punteros son Suecia y Francia (A); Suiza (B); Alemania (C); Serbia e Irlanda (D); Polonia (E); Inglaterra (F); España e Italia (G); Bélgica (H); Croacia e Islandia (I).

En Africa, los ganadores de los cinco grupos clasificarán de manera directa al Mundial de Rusia 2018.

Con dos fechas disputadas y cuatro por jugar, Congo y Túnez lideran el grupo A; Nigeria es puntero del B; Costa de Marfil está arriba en el C; Burkina Faso y Sudáfrica comparten el primer lugar en el D; y Egipto es el líder del E con puntaje ideal.

Los cinco clasificados estarán en noviembre de este año.

En Asia se disputa la tercera fase de las eliminatorias en donde doce seleccionados divididos en dos grupos se disputan las cuatro plazas directas.

Irán ya se aseguró una del Grupo A a falta de dos fechas para el final. El segundo posicionado es Corea del Sur y en el tercer lugar está Uzbekistán en la pelea para disputar la final por un repechaje con Concacaf.

Japón lidera el grupo B y a un punto tiene a Arabia Saudita que, a su vez, tiene los mismos que Australia pero peor diferencia de gol.

Los dos terceros jugarán una serie para definir el representante en la repesca contra Concacaf.

Concacaf atraviesa la quinta fase del certamen clasificatorio que consiste en un hexagonal en el que los primeros tres sacarán pasaje directo a Rusia y el cuarto jugará ante representante asiático.

Cuando quedan cuatro partidos, los mejores posicionados son México (14), Costa Rica (11) y Estados Unidos (8), mientras que Panamá está cuarto con 7 unidades.

En Oceanía ya están determinados los dos seleccionados que competirán por la media plaza: Nueva Zelanda, ganador del grupo A con 10 puntos, se enfrentará a Islas Salomón que conquistó el B con 9 unidades.





Fuente: