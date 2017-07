El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 20 julio 2017 A once días de hacerse efectivos los 124 despidos de San Antonio continúan las gestiones con YPF La próxima semana referentes del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut se reunirán con el titular de YPF, Miguel Gutiérrez y otros directivos de la operadora para que su contratista San Antonio Internacional dé marcha atrás con los 124 telegramas de despido que emitió para operarios que prestan servicios en yacimientos de la compañía estatal. "No se puede decir 'estamos comprometidos con inversiones' y por el otro lado salir a anunciar una cantidad enorme de despidos. Eso no coincide con la realidad", cuestionó Jorge Avila, secretario general del gremio.

Luego de las reuniones que se celebraron el viernes y el martes en Buenos Aires, finalmente el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut pudo llegar a un acuerdo con YPF, para que la operadora estatal mantenga en funcionamiento siete equipos de pulling en la provincia.

La novedad fue confirmada ayer por Jorge Avila, secretario general del gremio, quien celebró el acuerdo. Sin embargo, ratificó su preocupación por los 124 telegramas de despido que emitió San Antonio Internacional para operarios que prestan servicios en yacimientos de YPF.

El dirigente aseguró que el gremio continúa trabajando para que la empresa dé marcha atrás en su decisión y en este sentido confirmó que la próxima semana referentes del sindicato se reunirán con el titular de YPF, Miguel Gutiérrez y otros directivos de la operadora.

“Lo que nosotros veníamos planteando en estas mesas es que hay que encontrar una salida porque no se puede decir ‘estamos comprometidos con inversiones’ y por el otro lado salir a anunciar una cantidad enorme de despidos. Eso no coincide con la realidad”, señaló Avila en diálogo con Radio Del Mar.

Para el dirigente las gestiones que permitirán destrabar los despidos, a once días que se hagan efectivos “van por buen puerto”. Sin embargo, aseguró que serán determinantes los encuentros que se realizarán la próxima semana, donde también se tratará la delicada situación que atraviesan las Pymes de la Cuenca del Golfo San Jorge.

"Ojalá la semana que viene estás reuniones concluyan bien y podamos decir entre todos, más allá de todo lo que está pasando, ‘podemos seguir trabajando’”, auguró.

"La semana que viene vamos a definir cómo vamos a terminar el segundo semestre de este 2017. Seguramente no va a ser fácil, hay sobrante de gente en distintas empresas de la región como Iberoamericana, Incro y Montaje Industriales, pero es cuestión de ver cómo esta presentada la inversión para sostener empleo y sostener productividad”, agregó.



LA BUENA NOTICIA:

LOS SIETE PULLING

Tal como se mencionó la buena noticia para el sector petrolero ayer pasó por la continuidad de siete equipos de pulling de YPF durante los próximos tres años, con opción a otros dos de prórroga. Su funcionamiento permitirá emplear a 22 de operarios por equipo en forma directa, y otras 30 personas de manera indirecta.

"Es una noticia buena para la cuenca, en un momento duro y difícil, y muy complicado para todos", dijo Avila, luego de realizar el anuncio. "Estaba en deuda si algunas empresas iban a seguir o no. Y lo que deja en claro es que si podemos firmar que los siete equipos van estar tres años más dos no deja de ser una buena noticia en un momento tan duro, y empezar una negociación que seguramente va a ser dura con YPF a nivel local”, señaló el dirigente, ratificando que el objetivo inicial es "llegar a diciembre todos juntos y después ver qué carajo va a pasar con la industria".





