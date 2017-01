A partir de hoy cientos de usuarios se quedaron sin colectivos

Desde la Vecinal del barrio René Favaloro, Marisa Mellado, indicó que el Transporte Diadema Argentina suspendió otra vez el recorrido que no solo utilizaban vecinos de este barrio, sino de las adyacencias, como km 12, 17 y barrio Centenario.

"Realmente es agostador porque la gente común no entendemos la burocracia de ellos, entonces tienen que darnos una respuesta urgente", pidió ante la suspensión del servicio desde el día viernes.

Ahora los vecinos deberán recurrir al transporte de Astra, que pasa cada 2 horas y que para tomarlo "debemos cruzar la ruta", lo cual implica un peligro para quienes deben hacerlo. "El 31 me llamaron y me dijeron que a partir del 1° no íbamos a tener más servicio", dijo a este medio.

El Patagónico intentó comunicarse con el gerente de Patagonia Argentina, Jorge Moreno, pero se negó a brindar precisiones sobre la decisión de suspender el recorrido.

"NO TIENEN NINGÚN ARGUMENTO"

En tanto, el subsecretario de Control Operativo de Comodoro, Mariano Lamberti, confirmó a El Patagónico que ante "comunicaciones informales" de que estaba la decisión tomada por parte de la empresa, es que el viernes pasado se envió una carta documento intimándolos a no suspender el servicio.

"No tenemos ninguna comunicación oficial, simplemente cortaron el servicio como la otra vez y se comieron una multa de 4 millones de pesos", dijo tras recordar que "no tienen ningún argumento" y que por ello, se le labrarán las actas correspondientes de infracción.

Finalmente, calificó como una falta grave que dejen sin servicio a un barrio y que tampoco lo hayan comunicado oficialmente. "Es momento de empezar a buscar alternativas de otras empresas que puedan hacer del transporte en la ciudad un mejor servicio", sentenció.