A punta de cuchillo exigía atención médica

Cerca de las 03:00 de la madrugada, un agresivo individuo irrumpió en la guardia del Hospital Zonal de Caleta Olivia amenazando al personal, blandiendo un cuchillo en una de sus manos.

El hombre exigía atención rápida al personal de guardia, y agredió verbalmente al secretario, enfermeros y auxiliares que estaban en el momento. Daniela Bereta, una enfermera del sector en diálogo con La Vanguardia confirmó que el hombre de apellido Alaya, a pesar de sus intentos no logró herir a nadie.

Aunque, lamentó los violentos minutos que debieron atravesar hastq que finalmente fue reducido por el personal de la Seccional Primera de Policía, que lo trasladó a la comisaría.

El hecho, no es aislado para el personal de guardia del Hospital. En ocasiones anteriores entraron personas que, al estar bajo los efectos del alcohol o del consumo de algún estupefaciente, actuaron con violencia física contra el personal.

Varias veces los encargados de la secretaría o los enfermeros padecieron hechos similares. Pero lo más grave para esta enfermera es que no hay personal de guardia policial permanente en el Hospital.

Aunque, en el nosocomio permanecen las 24 horas vigiladores privados, el objetivo de estos sería custodiar el edificio y no al personal, según comentó la enfermera.

"Yo sólo hablo como una enfermera, y me preocupa que esto ya haya sucedido varias veces y que vuelva a ocurrir. Desde la Policía dicen que no mandan adicionales porque el Hospital no paga", expresó la trabajadora de la Salud pública.