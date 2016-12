A raíz de las condiciones carcelarias los hermanos Nieves pidieron ser liberados

Hoy se conocerá finalmente la resolución de la juez Mariel Suárez ante un pedido de habeas corpus que presentaron los hermanos Matías y Axel Nieves, a través de la abogada Verónica Heredia. Aducen malas condiciones de detención en la Seccional Quinta de Policía, donde se encuentran alojados con prisión preventiva.Ayer se trató la presentación ante la juez, con la presencia del representante de la Fiscalía Cristian Olazábal, los detenidos y su abogada defensora.Según fuentes consultadas, los hermanos Nieves solicitaron a través de Heredia la inmediata libertad o subsidiariamente la prisión domiciliaria debido a que en las celdas de la Seccional Quinta no tienen agua caliente, servicios sanitarios –argumentan que defecan en un pozo-, luz solar, ni recreos.Además de las condiciones de detención que denunciaron no son las óptimas, sostienen que el personal de la comisaría tiene animosidad contra ellos y que hay un prejuzgamiento contra su familia.El habeas corpus se presentó en vísperas de Navidad y el lunes desde la Seccional Quinta se realizó un informe detallado de las condiciones de detención de ambos, quienes están alojados en el lugar junto a un preso de la Justicia Federal y a un homicida a disposición de la Oficina Judicial de Puerto Madryn.Las autoridades policiales de la comisaría desmintieron algún tipo de maltrato a los procesados y aclararon que en el lugar hay agua caliente. Lo que sí se dejó en claro es que no hay gas por su peligrosidad en la manipulación, pero que para calentar agua para alguna infusión se dispuso una pava eléctrica.También se aclaró que lo que no hay en la Comisaría Quinta es un inodoro -tal como requerían los presos del pabellón 5 liberados semanas atrás en la alcaidía policial-, sino una letrina. Luego los presos tienen colchón, cama y luz eléctrica.Asimismo, en las pequeñas comisarías de Comodoro Rivadavia no hay recreos para los presos ya que no están preparadas para este tipo de funciones, argumentan.El martes la juez Mariel Suárez visitó la comisaría y realizó una inspección de las condiciones en las que se encuentra y se entrevistó con los detenidos. Hoy dará a conocer su decisión.LAS CAUSAS POR LASQUE ESTAN DETENIDOSMatías Nieves se encuentra con prisión preventiva por dos meses, imputado junto a un menor de edad por el homicidio de Jonathan Vera, ocurrido el 15 de diciembre último.Según la investigación de la Fiscalía, ambos habrían disparado en contra de la camioneta en la que circulaba Vera al menos en siete oportunidades. Uno de los proyectiles impactó en la nuca de la víctima.Matías Nieves es investigado así por presunto "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" en calidad de coautor.Mientras, Axel Nieves se encuentra con prisión preventiva por cuatro meses por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, dos hechos; en concurso real con abuso de armas agravado por ser cometido contra personal policial; y abuso de arma".Uno de los incidentes ocurrió el 16 de octubre de este año. Se lo imputa de haber herido de gravedad a dos jóvenes a los que acusó de haberle quemado la casa. También se le imputa que en la huida atacó a la policía ante la voz de alto y efectuó tres disparos.El segundo incidente que se le imputa ocurrió -según la Fiscalía- en circunstancias en que una persona se encontraba en el dormitorio de su vivienda, en calle Oscar Millapi al 1.100, cuando Axel Nieves en compañía de dos individuos efectuó varios disparos contra el inmueble.