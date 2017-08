El Patagónico | Deportes - 29 agosto 2017 A Suárez le realizarán hoy una nueva revisión médica

El DT del seleccionado uruguayo, Oscar Tabárez, condicionó ayer la disponibilidad de Luis Suárez en los dos próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas a la revisión que los médicos le realizarán hoy cuando se sume al plantel, procedente de Barcelona, España.

De momento, el "Maestro" se limitó a aclarar que el centrodelantero "llega para continuar su recuperación" en el seleccionado uruguayo por una distensión en la cápsula posterior de una rodilla, que sufrió el pasado 16 de agosto ante Real Madrid por la Supercopa de España.

En primera instancia, Barcelona informó que su recuperación demandaría un mes, por lo que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo desvinculó de la convocatoria para enfrentar a Argentina, el jueves en Montevideo, y Paraguay, el martes 5 de septiembre en Asunción.

Pero la semana pasada, los médicos del club catalán y el seleccionado celeste acordaron que el jugador viaje a su país para continuar con la rehabilitación, lo que generó especulaciones sobre su eventual presencia debido a la rápida mejoría experimentada.

"La situación de Suárez está resumida en los comunicados que se dieron a conocer. Llega mañana y va a continuar su recuperación aquí, después veremos. No he podido hablar con él, necesito tener un tiempo de charla y también esperar que lo revisen los médicos", aclaró ayer en conferencia de prensa.

Ante la consulta puntual de poder contar con Suárez en los próximos partidos, Tabárez apeló a la mesura: "No me quiero adelantar, hay aspectos de la realidad que hoy desconozco porque no pude hablar con el jugador. Luis, en otros momentos, ha mostrado recuperaciones que sorprendieron pero esas cosas no son comparables".

El entrenador de Uruguay relativizó después la posible ausencia del goleador de Barcelona y recordó que su equipo "pudo ganar sin él partidos importantes en esta eliminatoria", en referencia a las victorias ante Bolivia en La Paz (2-0) y Colombia (3-0), de local, en la primera y segunda fecha.





