A un mes del temporal Das Neves agradeció "la paciencia del pueblo"

El gobernador Mario Das Neves, después de un acto ayer domingo por entrega de viviendas en Puerto Madryn se refirió a la catástrofe en Comodoro Rivadavia y agradeció "a todos los que trabajaron" así como "a la paciencia de este pueblo porque sabe esperar".

Consultado por la prensa Das Neves puntualizó que "hay infinidad de infraestructura que hay que hacer y una cantidad no evaluada de viviendas" y pidió que "no nos olvidemos que a la fecha hay casi 300 evacuados todavía que necesitan volver a su casa y no la tienen" y citó como ejemplo a lo ocurrido en el barrio Standard Norte donde remarcó que el temporal "arrasó varias casas a la vez". Por eso y en relación a la reconstrucción de la ciudad expresó que "va a llevar su tiempo".

Asimismo, el gobernador no dejó de mencionar los múltiples problemas ocurridos en otras zonas de la provincia, habló de "una serie de inconvenientes en todo el interior, en los pueblos chicos, más el agua en la zona norte" dejando en claro que pese a lo difícil de la situación "no bajamos los brazos".

LA DEFENSA DE CHUBUT "ANTE EL QUE SEA"

"Nosotros vamos a defender todo lo que entendamos que corresponde defender a nuestra provincia del Chubut ante el que sea" afirmó el gobernador y pidió "no enojarse" al explicar que "nosotros no andamos por los medios de televisión diciendo cosas para quedar bien. Nosotros vamos y hablamos con el funcionario de turno y le decimos las cosas que nos corresponden a los chubutenses por derecho propio, por derecho adquirido, porque antes que ustedes hubieron pioneros que hicieron posible que hoy Chubut sea una provincia vivible, una provincia donde la gente viene de vacaciones".

Además y en relación a la situación de los servicios en Chubut a raíz de lo manifestado en un programa televisivo nacional, Das Neves fue contundente al indicar: "yo les quiero decir a algunos analfabetos que tienen un micrófono, porque son analfabetos porque viven de la General Paz para adentro y hablan del país y no conocen el país, solamente les interesa lo que pasa en Capital Federal, les quiero decir que nosotros en la Provincia del Chubut tenemos (cobertura del) 99% de agua, 99% de energía, 93% de gas y 83% de cloacas. Tenemos cloacas hasta en pueblos de 200 personas, cosa que no pueden demostrar ninguno de ellos" afirmó ante el aplauso de los vecinos que colmaron el gimnasio del Club Social y Deportivo Madryn donde se realizó la entrega de las viviendas.