Aaron Carter reconoció su bisexualidad y decidió separarse de su novia

Aaron Carter no deja de revolucionar en las redes sociales con sus últimos episodios escandalosos.

Ahora, el hermano de Nick Carter reconoció su bisexualidad en un descargo en su cuenta de Twitter y luego anunció su separación de su novia Madison Parker.

"Aaron y Madison se quieren y se respetan entrañablemente. Fue una decisión conjunta", señala un comunicado en las redes.

Para luego hablarlo públicamente:

"Cuando tenía unos 13 años me empezaron a gustar tanto chicos como chicas", escribió en Twitter. "No me avergüenza, solo es un peso y una carga que he llevado durante largo tiempo y de la que quiero liberarme".

