El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 24 diciembre 2016 Abatieron en Italia al principal sospechoso del atentado en Berlín Anis Amri, quien había estado preso en Italia durante cuatro años, fue parado por dos policías durante un control de rutina en el suburbio milanés de Sesto San Giovanni. El joven, de 25 años, extrajo una pistola de una mochila cuando se le pidieron los documentos y murió en el tiroteo.

El joven tunecino sospechoso de haber asesinado a 12 personas tras embestir con un camión una feria de Navidad en Berlín fue muerto durante un tiroteo con la policía cerca de la ciudad italiana de Milán, poniendo fin a una cacería humana por toda Europa, anunció el ministro del Interior de Italia.

Registros realizados luego del tiroteo demostraron "que la persona muerta, sin sombra de duda, es Anis Amri, el sospechoso del ataque terrorista" del lunes pasado en Berlín, dijo el ministro Marco Minniti en conferencia de prensa.

El grupo islamista radical Estado Islámico (EI) reivindicó el atentado en Berlín, que dejó 12 muertos y 56 heridos, un día después del ataque.

Autoridades alemanas dijeron que aún aguardaban una confirmación oficial de que la persona muerta era Amri, pero el vocero del Ministerio del Interior dijo que si este fuera el caso, entonces Alemania sentía "alivio" porque el sospechoso ya no representaba una amenaza.

Amri, quien había estado preso en Italia durante cuatro años, fue parado por dos policías durante un control de rutina en el suburbio milanés de Sesto San Giovanni en horas de la madrugada. El joven, de 25 años, extrajo una pistola de una mochila cuando se le pidieron los documentos y murió en el tiroteo subsecuente.

El policía que mató a Amri estaba en período de prueba, mientras que su compañero recibió un disparo en el hombro, fue llevado al hospital y, aunque su estado no reviste peligro, debía ser sometido a una operación, dijo Minniti.

No quedó claro cómo se las arregló Amri para llegar a Milán dado que Alemania había emitido una orden de captura europea en su contra el miércoles, dos días después del atentado.

El ministro italiano no quiso dar más detalles debido a que estaba en marcha una investigación, y lo único que se reveló es que el tunecino había llegado a Milán esa misma noche procedente de la ciudad italiana de Turín, adonde había arribado desde Chambery, en Francia.

Amri, que ayer cumplió años, llegó con el tren de la 1 a la estación Central de Milán y después tomó el metro hasta la parada de Sesto San Giovanni.



ARMADO Y SIN DOCUMENTOS



Medios italianos afirmaron que el sospechoso del atentado en Berlín viajaba sin documentos, y agregaron que además de su pistola, llevaba consigo un pequeño cuchillo y varios cientos de euros.

Según los medios, que citaron a fuentes policiales, la pistola que llevaba Amri era la misma que usó para matar al chofer polaco del camión que secuestró, cuyo cadáver fue encontrado en la cabina del vehículo. Autoridades alemanas dijeron que el camionero fue ultimado cuando Amri ya había embestido la feria.

El primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, dijo que habló por teléfono con la jefa de gobierno alemana, la canciller Angela Merkel, para contarle sobre la muerte de Amri, al punto que destacó la importancia de los controles dentro del territorio de Italia y de la cooperación internacional.

Amri desembarcó en 2011 en Italia como inmigrante y fue encarcelado durante cuatro años por delitos como amenazas, robo y agresión y a su salida de la prisión se le comunicó la expulsión del país, pero se le perdió de vista.

Autoridades alemanas dijeron que Amri usaba al menos seis nombres y tres nacionalidades distintos en sus viajes por Europa.

La madre del joven dijo que desde Italia viajó a Suiza, y luego de allí a Alemania, adonde llegó el año pasado.

Autoridades alemanas habían puesto a Amri en el radar porque lo consideraban una amenaza potencial desde mucho tiempo antes del atentado, e incluso se lo vigiló de manera secreta durante seis meses este año.

Desde Berlín, el gobierno alemán mostró ayer su alivio por la muerte Amri, así como su agradecimiento a las fuerzas de seguridad italianas por su actuación.

"Todavía no ha habido una confirmación a escala de los dos gobiernos sobre lo ocurrido", indicó el portavoz del Ministerio del Interior, Tobias Plate, quien añadió que todas las informaciones apuntan a que se trata del sospechoso y que, por tanto, la primera reacción es de "alivio" porque tal persona ya no es un peligro.



