Abel Amaya y Fracción 14 y 15 apuestan a los más chicos

Ambas escuelitas son parte del programa Juegos Comunitarios que impulsa el Ente Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes.

El titular de Comodoro Deportes, Othar Macharashvili y Hernán Martínez, también en representación del Ente deportivo visitaron y dialogaron con los referentes de Fracción 14 y 15 y Los Guardianes de Abel Amaya.

Ambas entidades se entrenan en la sede "Locos X El Fútbol", que fue gestionado por las autoridades deportivas.

"LOS PROTAGONISTAS SON ELLOS"

La escuelita de fútbol de la Fracción 14 y 15 cuenta con más de 70 chicos que van desde las edades de 6 a 16. Las categorías 2002 hasta 2007 están a cargo de los entrenadores Marcos Mayo y Daniel Checaliche. Ambos técnicos coinciden en la oportunidad que se les brinda a los niños de entrenar en un espacio exclusivo para ellos y que se sientan contenidos no solo en lo anímico sino también siendo protagonistas y al mismo tiempo realizar una actividad deportiva.

"La idea es que ellos aparte de hacer un deporte aprendan los reglamentos y valores del fútbol, que sepan pegarle a la pelota, que sean disciplinados en la cancha, y acompañarlos en ese proceso" describieron.

Por su parte, la vecinalista Mabel Guerrero manifestó que "con esto logramos realizar el sueño de ellos, de armar un equipo de fútbol del barrio" y agregó que el objetivo es formarlos en la disciplina pero "también sacarlos de la rutina diaria, que en la Fracción 14 y 15 los nenes sean todos uno, que se hagan de amigos y que compartan estos momentos".

Antes del temporal que vivió la ciudad los referentes barriales estaban armando un espacio deportivo para los más chicos "y la tormenta nos llevó todo, no sabíamos qué hacer con los chicos y por eso le agradecemos a Othar (Macharashvili) y Hernán (Martínez) que hablaron con el `Tata´ Varela y nos prestaron este espacio para los chicos", indicó Guerrero.

Desde su lugar, Juan Aguirre técnico de Los Guardianes de Abel Amaya, que ya lleva tres años de formación de pequeños futbolistas, junto a su padre Miguel, entrena a las divisiones que van desde la 2002 hasta 2007.

"La idea de armar un equipo fue por mi nene que jugaba con los chicos del barrio y vi que no había equipos que no sean competitivos, nosotros no lo somos, entendí que teníamos que hacer algo diferente y hoy contamos con más de 70 nenes" expresó el entrenador.

La iniciativa - según el referente deportivo- busca "alejarlos de la calle, formarlos, esa es la idea. Ellos se sienten contentos haciendo lo que más les gusta; jugar a la pelota".