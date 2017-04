Aberrante: entrenador secuestró y mató a un niño

Fernando Sierra era DT de fútbol infantil en Uruguay ante la advertencia de la madre del pequeño Felipe Romero (de 10 años) de que no podría volver a verlo, decidió secuestrarlo, matarlo y luego quitarse la vida. "Si no lo veo, me mato", le había advertido a la mujer.