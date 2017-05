Abogado y letrista aceptaron que tuvieron sexo con menores

"Reconozco libremente". El abogado José Juan Aguirre admitió así haber mantenido relaciones sexuales en al menos dos ocasiones con una niña a cambio de la entrega de entre 100 y 300 pesos, entre marzo de 2011 y 2012. Por ello, aceptó ser condenado a 4 años de prisión, pena que quedaría firme el próximo 1 de junio cuando se lea la sentencian definitiva.

Previamente, al ser consultado por la presidenta del Tribunal, Daniela Zágari, afirmó que asumía su culpabilidad "como estrategia de defensa".

El letrista Miguel Ángel Rodríguez, en tanto, acordó en las mismas circunstancias una condena de cuatro años y tres meses, porque además se agrega a la imputación haber facilitado la corrupción de la menor al poner su vivienda para que otros hombres mantuvieran relaciones con ella a cambio de dinero.

La segunda de las cuatro causas que llegaron a la Justicia provincial en Viedma por hechos contra la integridad sexual de menores en situación de vulnerabilidad se resolvió a través de la mecánica del juicio abreviado, a propuesta del fiscal de Cámara Fabricio Brogna, con el acuerdo de los defensores de los imputados que recomendaron la aceptación a cambio de la morigeración de la pena.

Video: Diario Río Negro

RECONOCEN





Para Brogna, la modalidad abreviada resulta conveniente para, por un lado, evitar la revictimización de las niñas que ya en el primero de los juicios -en el que fue condenado el ex camarista Juan Bernardi y su casero, Julio Antueque- se vieron expuestas a raíz de la trascendencia del caso. Pero además, el representante del Ministerio Público argumentó la necesidad de poner fin al pleito de manera rápida, sin las instancias de casación y recursiva que podrían extender el proceso por mucho tiempo.

El vocero de la acusación sostuvo que "el juicio abreviado hace que en diez días hábiles tengamos una sentencia firme" y agregó que "hay una cuestión que estuvo en discusión hasta ahora y que es decisión del Ministerio Público que no se discuta más y que tiene que ver con la calificación legal. Hay un argumento que tiene que ver con la manera de ver la vida misma y en sociedad: un mayor que tiene sexo con un menor y le paga por ello, no es un cliente, aunque el código llama prostitución infantil, no existe tal cosa".

Por ello indicó que es necesario poner "punto final a ese debate" lo cual se podrá lograr "si hay una sentencia firme, sino tal vez habría que ir a discutirlo hasta la Corte Suprema".

El abogado de Aguirre, Damián Torres, manifestó el acuerdo de su cliente también por la integridad de la víctima como también para evitar mayor exposición de su defendido. Armando Salazar, patrocinante de Rodríguez, en tanto, aceptó para evitar "el escarnio público" para el acusado, del que responsabilizó a los medios de prensa.

La presidenta del Tribunal -que también integran Ariel Gallinger y Sandra Filipuzzi- convocó a las partes para el 1 de junio a las 12.30 cuando se leerá la sentencia.