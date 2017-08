Abogados de Derechos Indígenas se reunieron expresando su preocupación por Santiago Maldonado

La Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena (AADI) realizó una asamblea extraordinaria en Esquel debido a la vulneración de los derechos territoriales indígenas, el hostigamiento constante a las comunidades indígenas de la región, la criminalización y represión como única respuesta del Gobierno nacional que ha determinado la desaparición de Santiago Maldonado durante un operativo que realizó Gendarmería Nacional el 1 de agosto en una comunidad mapuche de Cushamen.

La convocatoria tuvo una importante respuesta por parte de referentes y autoridades de diversas comunidades originarias, lo que sirvió para tomar conciencia sobre que el Ejecutivo provincial continúa sin cumplir ni respetar el derecho de participación de la adjudicación de tierras, se planteó.

En ese contexto de incumplimientos estatales, la AADI aseguró que a la comunidad indígena se la demoniza como "salvaje", "terrorista" y "violenta". También se hizo referencia a que muchos de los conflictos territoriales se encuentran judicializados, pero con respuesta incierta. "El Estado ni la Justicia nunca nos reconoce, pero nuestra condición nos la dejaron nuestros antepasados. Hasta el día de hoy. Tal vez la justicia nos manda a desalojar. Los mapuche-tehuelche tenemos que ser unidos. Duele porque no lo somos. Porque mi historia no comienza en Santa Rosa, sino a mis cinco años cuando fui desalojada en mi territorio", aseguraron en el encuentro.

Otro de los puntos que se abordó durante la convocatoria fue la desaparición de Santiago Maldonado. "Más allá que Santiago no sea mapuche, tuvo la decisión y solidaridad de acercarse a nuestra comunidad, de ponerle el cuerpo a la lucha. Si Santiago, no siendo mapuche, llegó hasta el territorio y, lamentablemente, no sabemos si entregó la vida, ¿cómo los mapuches no vamos a responder con nuestra propia gente?", manifestaron.