Abren otro ofrecimiento de tierras en Rada Tilly

El municipio de Rada Tilly anunció la próxima venta de pliegos para dos ofrecimientos públicos de tierra. El primero tiene por objeto la venta de 22 lotes con destino residencial, para la construcción de viviendas unifamiliares, ubicados en distintos sectores de la ciudad, mientras que el segundo pone a la venta ocho lotes con afectación exclusiva para servicios profesionales y destino comercial.En esta oportunidad, los lotes en ambos Ofrecimientos Públicos de Tierras son con un precio base por metro cuadrado y la evaluación de la adjudicación -realizada por parte de la Comisión de Adjudicación, Venta y Concesión de Tierras Fiscales- será efectuada teniendo en cuenta la mejor oferta económica presentada en ambos casos y particularmente para el caso del Ofrecimiento Público de Tierras Nº 02/2017, con afectación comercial y de servicios profesionales, las ofertas presentadas serán evaluadas además siguiendo una valoración integral que considere aspectos urbanísticos y de planificación, intereses comunitarios e impactos ambientales de los proyectos.Asimismo, si bien ambos Ofrecimientos Públicos de Tierras no exigen residencia en Rada Tilly para participar, quienes residan efectivamente en la ciudad tendrán un plus que los beneficiará con el 5% más sobre su oferta presentada.A la vez, como requisito especial para participar específicamente del Ofrecimiento Público de Tierras Nº 01/2017 con destino residencial, tanto el oferente como su cónyuge y/o conviviente no deberán ser titulares de inmuebles en la provincia del Chubut.VENTA Y CONSULTADE PLIEGOSLa venta de pliegos para ambos ofrecimientos comienza el lunes y se extenderá hasta mediados de marzo.Los plazos límite fijados para la venta de pliegos son el 15 de marzo inclusive, para el Ofrecimiento de Tierras con fin residencial, y el 17 de marzo inclusive para el Ofrecimiento de Tierras destinado a servicios profesionales o comercios.Por venta y consulta, los pliegos con las debidas especificaciones de bases y condiciones, precios, ubicación y tamaño de lotes disponibles, pueden adquirirse de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 en la Secretaría de Tierras ubicada en el primer piso de la Municipalidad de Rada Tilly.Asimismo, los pliegos pueden consultarse de forma online en la sección “Licitaciones y Ofrecimientos Públicos” a través de la página web oficial del Municipio de Rada Tilly: www.radatilly.gob.ar, o personalmente en la Secretaría de Tierras ubicada en la planta alta del Edificio Municipal, sito en calle Fragata 25 de Mayo Nº 94.