Abrieron las inscripciones para los Juegos Evita 2017

Todos los interesados en formalizar su inscripción, deben acercarse al gimnasio municipal 1, sito en Aristóbulo del Valle y Viamonte, de lunes a viernes de 9 a 18. Es importante destacar que la etapa local se realizará en mayo.

Los Juegos Evita se encuentran destinados a jóvenes de 12 a 18 años, personas con discapacidad y adultos mayores, en varias disciplinas deportivas (fútbol, hándbol, vóley, atletismo, ajedrez, básquet, entre otros).

Año tras año, miles de deportistas compiten en las mismas, con el objetivo de trascender las fronteras departamentales y llegar a las finales nacionales que reúnen a los campeones de todas las provincias argentinas en las distintas disciplinas.

En cuanto a las edades de los participantes, para la edición 2017 las mismas serán las siguientes: Menores (Sub 14) de 12 a 14 años, Cadetes (Sub 16) de 15 a 16 años y Juveniles (Sub 18) de 17 y 18 años.

Los Juegos Evita se realizan bajo dos modalidades: Comunitario y Escolar. En la modalidad Comunitario pueden participar deportistas que representen a clubes, entidades barriales, comunitarias, asociaciones, gremios, sindicatos, ONG y demás, que pertenezcan a la provincia del Chubut y que estén legalmente conformados. Por su parte, la modalidad Escolar está reservada para que los alumnos de las diferentes escuelas representen a su colegio.

Los Juegos Evita 2017 están integrados por algunos de los siguientes deportes: vóley (Comunitario y Escolar), hándbol (Comunitario y Escolar), fútbol 7 (Femenino), fútbol 11 (Masculino), atletismo, básquet (convencional y 3 vs 3), Discapacidad (natación y atletismo), rugby (Escolar), Boxeo (Olímpico), tenis de mesa, ajedrez, ciclismo, gimnasia rítmica, judo, lucha greco romana, natación, nado sincronizado, karate, esgrima, cestoball, canotaje, taekwondo, tiro, gimnasia artística, vóley playa, acuatlón, pelota goma trinquete, patín artístico, hóckey, bádminton y levantamiento de pesas.