Abrió la convocatoria para la entrega de la distinción "Evita compañera"

Las diputadas del PJ-FpV, Estela Hernández, Alejandra Marcilla y Gabriela Dufuor, presentaron en la última sesión de la Legislatura un proyecto por el que se impulsa la presentación, por parte de organizaciones sociales, de postulantes para recibir la distinción " Evita compañera ", que se entregará a las mujeres destacadas de la provincia.Para acceder a esa distinción, las postuladas deberán presentar un breve informe de las razones por las cuales las se merecen la distinción, acompañar la propuesta con la hoja de vida de la seleccionada, con una descripción de las obras, tareas, responsabilidad y consideraciones que merecen el reconocimiento. Podrá presentarse una sola postulante por organización.En cuanto a las inscripciones se recibirán las propuestas hasta el 23 de octubre y solo se presentarán por sobre cerrado dirigido a la Comisión de Derechos Humanos y Género. Quedarán excluidos de la convocatoria los funcionarios y personal político que se desempeñan en los tres poderes del Estado, no serán tomadas en cuenta las solicitudes que no hayan cumplido con los requisitos solicitados, en los plazos estipulados según la reglamentación.SELECCIONEn el artículo cuarto se refiere a la selección y jurado, de cuál se estipula que será "el Poder Legislativo y Ejecutivo el que nomine a cuatro personas propuestas a recibir la distinción, con una antelación de sesenta días y al mecanismo que estimen mejor proceder. Los jurados darán a conocer su dictamen dentro de los 30 días finalizada la recepción de las postulantes, mediante una resolución a la ganadora.Los resultados serán publicados en la página web de la Legislatura notificando a la ganadora. La premiada deberá manifestar por escrito su aceptación al premio dentro de los diez días de la notificación correspondiente vía mail, correo postal o personalmente en la Legislatura.La distinción será otorgada por única vez a las mismas personas.En el artículo noveno del reglamento se establece que el solo hecho de presentarse implica por parte de las postulantes, el conocimiento y acatamiento de las normas establecidas en esta reglamentación y toda circunstancia no prevista en las normas precedentes será resuelta por la Comisión de derechos Humanos y Género.En sus fundamentos, las diputadas explican que la Ley I N 592 que aprobó la Legislatura instituyendo la distinción "Evita Compañera Provincia de Chubut" la que será entregada anualmente como reconocimiento a las mujeres de cada una de las comunas y localidades que por sus antecedentes, labor, gestión en obras de bien o tareas comunitarias mejor hayan representado el ideario de María Eva Duarte de Perón como símbolo de abnegación, entrega, esfuerzo, solidaridad y renunciamiento a títulos y honores.