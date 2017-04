El Patagónico | País/Mundo - 26 abril 2017 Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron formalmente la restitución del nieto 122 En la presentación estaban, además de las autoridades de Abuelas y del Conadi, dos familiares del nieto identificado, quien a su vez pidió "reserva con respecto a él" y aseguró que "se va a acercar cuando asimile" toda la situación, informaron en el acto.

Las Abuelas de Plaza de Mayo oficializaron la restitución del nieto recuperado número 122, hijo de dos militantes de la agrupación "Montoneros" desaparecidos durante la última dictadura militar.

Se trata del hijo de Enrique Bustamante y de Iris Nélida García Soler, quienes fueron detenidos y permanecen desparecidos desde el 31 de enero 1977.

"A la sociedad le pedimos que nos siga ayudando a encontrar a nuestros nietos", subrayó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, y agregó que "esto demuestra que son 30 mil o más los desaparecidos".

La confirmación de la identificación se realizó en la sede de la organización, ubicada en el departamento 2 del primer piso del edificio situado en la calle Virrey Cevallos al 592, en el centro porteño.

De acuerdo con lo que precisó Abuelas, el joven nació en julio de 1977 en el centro clandestino de detención Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) y actualmente se encontraba viviendo en Córdoba.

"Hoy no hay sol, pero estamos iluminados en este día para dar una nueva buena noticia," dijo hoy la titular de Abuelas Estela de Carlotto al encabezar una conferencia de prensa en la sede de la organización ubicada en Virrey Cevallos 592 de la Ciudad de Buenos Aires, en la que hizo el esperado anuncio, ya que la noticia se conoció durante el fin de semana.

Carlotto no informó la identidad del nieto 122, que tendría unos 39 años, y, a cambio, dijo que “el tiempo en que se haga pública su identidad lo va a determinar él”, cuando pueda “internalizar esta gran noticia” que “conmueve a todos".

El nieto 122 es hijo de Enrique Bustamante, alias el Lobito, y de Iris Nélida García Soler, conocida como Tita o la Lobita, nacido en el centro clandestino de detención Escuela Mecánica de la Armada (Esma) en 1977, y es uno más de los 400 hijos de desaparecidos que fueron apropiados por los represores que actuaron durante la dictadura.

Si bien Bustamante y García Soler estuvieron detenidos en el centro clandestino "El Atlético", ubicado en Avenida San Juan 1, esquina Avenida Ingeniero Huergo, ella fue trasladada a la Esma para que allí diera a luz a su hijo.

Bustamante y García Soler militaban en Montoneros, trabajaban en las villas de Barracas y San Telmo, y fueron detenidos en una pensión del barrio porteño de San Telmo, entre enero y febrero de 1977, desde donde fueron llevados detenidos a "El Atlético".

García Soler, nacida en la provincia de Mendoza y estudiante de Sociología, estaba embarazada de tres o cuatro meses al momento de ser secuestrada, y habría sido trasladada a la ESMA cerca de julio de 1977 para que diera a luz.

Iris era militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Montoneros, y tenía un apodo al llegar a “El Atlético”, pero durante su cautiverio sus compañeros de encierro empezaron a llamarla “la lobita” por su vínculo con Enrique, a quien en la militancia se lo conocía como el “Lobo”, y dejó atrás el “Tita” o “Pajarita” que le había puesto su familia.



"VERDAD Y

JUSTICIA"

"Esta nueva restitución es la demostración de que la verdad y la justicia siempre vencen al olvido y al silencio", planteó Carlotto, quien aseguró que "este caso es la muestra de que los juicios han sido y siguen siendo una herramienta fundamental” y que “el Estado debe acompañar con políticas públicas el proceso de Memoria, Verdad y Justicia".

"Este año cumplimos (Abuelas) 40 años de búsqueda y son cientos las familias que anhelan el abrazo con su ser querido. Por favor, rompamos el silencio y nos los dejemos con la duda a los más de trescientos hombres y mujeres que todavía no saben quiénes son", destacó por último la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.



