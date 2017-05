"Acá no vino nadie y seguimos esperando"

Rosa y su hermana Isabel tuvieron que ser evacuadas durante el temporal de fines de marzo e inicios de abril ya que sus viviendas, ubicadas en el Juan XXIII y Pueyrredón respectivamente, sufrieron las consecuencias de la catástrofe.

Las hermanas con el paso de los días volvieron para comenzar a limpiar, sabiendo que iban a tener mucho trabajo por realizar. "Vos abrías un cajón y no paraba de salir barro podrido de todos lados. La ropa estaba toda podrida y una no sabía qué hacer para tratar que el barro salga de su casa. Había días donde solo nos quedábamos a esperar que pasen las horas porque nadie nos daba una mano. Los vecinos no podían porque ellos tenían sus problemas y nuestros familiares también estaban ocupados", recordó Rosa sobre la pesadilla que tuvo que pasar.

El objetivo de las mujeres era tratar de salvar lo poco que les había quedado y gracias al trabajo de las organizaciones sin fines de lucro pudieron tomar fuerzas para continuar limpiando su casa, trabajo que por estos días no cesa.

"Las ONGs, las iglesias y chicos de distintas partes nos brindaron lavandina y todos los elementos de limpieza y las fuerzas para que no bajemos los brazos", explicó Rosa.

La vecina lamentó que esa fue la única ayuda que recibieron, ya que hasta el momento no se acercó ningún funcionario municipal o provincial para explicar qué van a hacer con las personas que perdieron todo durante el temporal.

"La ayuda sanitaria y social que supuestamente iba a llegar nunca llegó. Todavía estamos esperando que vengan todos los políticos que se compraron las botas de gomas para recorrer los barrios. Habría que decirles que el barro ya bajó y que pueden venir caminando", ironizó. "De los concejales ninguno anduvo por acá. Esto fue un desastre y jamás nos brindaron una mano. Seguramente aparecerán cuando necesiten votos, pero no se tienen que olvidar que acá la gente tiene memoria y también mucha bronca", cuestionó.