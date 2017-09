Achique presupuestario del INTA: habría 526 bajas en el personal

Los diputados del Frente de Agrupaciones, Florencia Papaiani, Leandro Espinosa y Javier Cunha junto a Cristina De Luca (Ch.S.T) y Gabriela Dufour (PJ-FpV) recibieron al Secretario Gremial de la Asociación del personal del INTA, Alejandro Vozzi y el Jefe de Agencia de INTA, Agustin Pazo quienes les explicaron los alcances que tendrá la reducción presupuestaria para el INTA que pretende hacer el Gobierno Nacional.

Vozzi indicó que el achique llega a los casi 250 millones de pesos para investigación, extensión y servicios. "Nuestro trabajo en el territorio se ve muy afectado porque venimos con un deterioro anual del presupuesto en un 15% acumulado que en el tiempo se hace notar y queremos que intercedan ante los diputados nacionales para que puedan revertir esta situación".

Indicó que el presupuesto 2018 que se piensa asignar es significativamente inferior al solicitado: "el organismo se encuentra en una situación desfavorable respecto al estado de mantenimiento de sus edificios, parque automotor y equipamiento de laboratorios".

Sobre los programas en riesgos, explicó que afectará el asesoramiento a los productores, debilitamiento de la red de radares y estaciones meteorológicas, sistemas de alerta, monitoreo de plagas y enfermedades. La disminución en el número de colecciones a incorporar y caracterizar en los bancos de germoplasma de especies animales, vegetales y microorganismos.

Manifestó que también afectará la flota de vehículos institucionales que constituyen la herramienta de trabajo de investigadores, extensionistas y técnicos.

También detalló que habrá un achique en el personal con unas 526 bajas, "esta disminución en el presupuesto para el pago de salarios está dirigida al personal de planta no permanente y contratos que en términos de cantidad significa la baja de 90 puestos de trabajo en planta no permanente y 236 contratos, además se afecta las becas institucionales y no se permitirá la recuperación de las vacantes que se produzcan por jubilación, renuncia o baja de agentes, estimadas en 200 personas para el próximo año".

Vozzi dijo que en este contexto de disminución de aproximadamente 526 agentes debilitará seriamente las actividades en algunas Agencias de Extensión. "se deberá abandonar las líneas de investigación, se resentirán los servicios de laboratorio y no podrán cumplirse con los compromisos institucionales con organizaciones de productores u otros organismos del Estado nacional, provincial o municipal además de los convenios internacionales", puntualizó.