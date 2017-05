El Patagónico | Regionales | VECINALES - 13 mayo 2017 Aclaran que la obra de la sede vecinal del barrio 9 de Julio corresponde a la Municipalidad La tesorera y el protesorero de la asociación vecinal del barrio 9 de Julio, Elsa Navarrete de Vera y Ricardo Sosa, explicaron que la obra de la sede corresponde al municipio. También plantearon que los integrantes de la Lista Celeste y Blanca han cometido diversas irregularidades de cara a las elecciones vecinales que se celebrarán mañana.

Las autoridades de la asociación vecinal del barrio 9 de Julio repudiaron ayer la denuncia que realizaron el apoderado de la Lista Celeste y Blanca, Antonio Ocampo, y María Belén Püschel, candidata a presidenta, por supuestas irregularidades que el municipio detectó en la ampliación de la obra de la sede vecinal.

En este sentido, Elsa Navarrete de Vera y Ricardo Sosa, quienes son la tesorera y protesorero de la asociación vecinal, se acercaron a El Patagónico para realizar su descargo.

"El (por Ocampo) habla de un manejo espurio y le puedo asegurar que habla desconocimiento porque la vecinal siempre ha presentado todos los papeles a la Inspección General de Justicia. Nosotros tenemos un contador que avala nuestros balances. Incluso este señor (por Ocampo) ha firmado los balances del año 2015 y 2016 y nunca ha tenido una objeción al respecto", argumentaron.

"Nosotros hemos rendido los gastos a Provincia en la Fiscalía 2 en la delegación en Rawson y hoy queda un saldo que está siendo utilizado por (la Secretaría de) Obras Públicas y la obra está en manos de la Municipalidad. Ellos están terminando la obra. Por este motivo Ocampo dijo que los trabajadores estaban trabajando sin la protección adecuada, pero no son empleados nuestros", agregaron.

Asimismo, Navarrete de Vera y Sosa lamentaron los dichos de Ocampo y el accionar que tiene la Lista Celeste y Blanca en los últimos días. “No sabe de dónde viene, cuáles son sus intenciones. No es socio de la vecinal y no sabemos a qué se está apuntando. Además, la candidata (por Püschel) es la nieta de la actual presidente, entonces es muy absurdo y ambiguo que hagan denuncias públicas contra la comisión de la cual es familiar directo", consideraron.

"Si hay algo que objetar, eso se hace en las asambleas obviamente nunca se hizo por lo que nosotros siempre pensábamos que estaba todo bien. Todos los papeles se están haciendo como corresponde. Todos los estados de cuenta en están a disposición”, añadieron.

Los miembros de la comisión directiva de la asociación vecinal también sostuvieron: “Ocampo en la asamblea en la que se presentó en el último balance, que fue en febrero, fue nombrado como miembro de la junta electoral y el 13 de abril, después de las inundaciones, fue removido por actitudes indebidas porque tomó personas de manera ilegal para empadronamiento. Esto fue comprobado por la comisión directiva", aseguraron.





