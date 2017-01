Acompañada de su hija de 10 años robó en varios comercios céntricos

Daniela López, de 38 años, junto a su hija de 10 años, ingresó durante la tarde de ayer a varias tiendas de ropa del centro, pero fue en el último local donde robó, que un empleado detectó la maniobra que realizaba y dio aviso a la Policía.

Un empleado de Triax fue quien tras observar que la mujer retiraba de algunas prendas de vestir los precintos de alarmas, la siguió y cuando se retiró del local vio cómo se tomaba un remis.

Inmediatamente dio aviso a un patrullero de la seccional Primera que circulaba por la zona y que siguió el vehículo hasta Rivadavia y España, donde se procedió a la detención, según informaron fuentes policiales a El Patagónico.

La mujer llevaba consigo ropa de distintas tiendas y no tenía ningún ticket de compra, por lo que quedó detenida bajo el cargo de robo en grado de tentativa. Posteriormente, los locales dieron aviso de sustracciones por parte de esta mujer.

Quedó detenida con arresto domiciliario, ya que hoy iba a ser sometida a la correspondiente audiencia de control de detención.

ROBÓ UN VESTIDO Y QUEDÓ REGISTRADO

Un robo que tiene como protagonistas a una mujer y a una niña en una tienda del barrio Pueyrredón "Moulin Rougeif", ubicada en la calle Carrero Patagónico al 3.000, quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió el martes 3 de enero por la tarde, y allí puede verse a la mujer que luego de mirar junto a la niña diferentes prendas de los percheros, sacó disimuladamente un vestido y lo escondió en la campara que llevaba en la mano.

Madre con su hija roba en una tienda

"La mujer tapó el vestido como si estuviera viendo un remera para mi lado y lo escondió. El costo era de 400 pesos, no hicimos la denuncia pero me indignó el hecho de que use a la nena y la convierte en algo tan deshonesto", relató la joven que atiende el local a El Patagónico.