Acondicionarán cinco centros para evacuados por el alerta de temporal

A partir del alerta meteorológico de intensas lluvias que afecta a la región patagónica, el municipio de Comodoro Rivadavia reforzó el trabajo en las calles y el intendente Carlos Linares instó a los equipos técnicos a trabajar en los sectores que frecuentemente se congestionan cuando el nivel de precipitaciones supera el nivel histórico.El secretario de Obras Públicas, Abel Boyero comentó que se trabaja en diferentes sectores de la ciudad a modo preventivo, considerando que las lluvias continuarán como mínimo hasta el viernes y se pronostica que la mayor intensidad se presentará entre la noche del miércoles y toda la jornada del jueves."Tenemos que estar preparados van a ser momentos muy duros, vamos a trabajar con el Ejército, Bomberos, Defensa Civil, Cooperativa (por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada), empresad, que nos van a acompañar porque se esperan más de 70 milímetros de lluvia y se prevén marejadas también. Hablé con el gobernador y mañana vamos a ir monitoreando el clima y vamos a proponerle que el jueves se suspendan las clases para evitar inconvenientes", sostuvo el intendente.Linares anunció que se habilitarán cinco centros de evacuados. Subrayó que el municipio está preparado para trabajar con las asociaciones vecinales para actuar en casos de viviendas anegadas.Por la cantidad de precipitaciones que se espera, que en el caso de esta ciudad superaría según el Servicio Meteorológico Nacional más de 40 milímetros a lo largo de la semana, "estamos trabajando todos. Tenemos el Ejército preparado, estamos preparados para evacuar gente si se produce, pero tenemos que estar todos los comodorenses muy alertas", recalcó Linares."Estamos tomando medidas preventivas, ya están los equipos de trabajo en calle repasando las bocas de tormenta, los pluviales y como el jueves habrá lluvia extraordinaria con grandes volúmenes de agua de corta duración, se pueden saturar los sistemas y ahí empiezan a rebalsan los sistemas evacuadoras, y hay ciertos sectores de la ciudad se inundan", graficó.Así el intendente recomendó a la comunidad: "hay que pensar que caen grandes cantidades de agua en la ciudad hay que tener precauciones y no salir a la calle, excepto alguna necesidad, no arriesgar a los chicos, no sacar basura a la calle y tomar medidas preventivas".Recordó que se trabaja desde la semana pasada en materia preventiva, porque "siempre sabemos que estas lluvias extraordinarias producen deterioro en zonas donde no hay pavimento, rotura de calles, taponamiento de cloacas y por eso trabajamos con cooperativa tanto en parte eléctrica como saneamiento para estar atento a algún inconveniente".A la vez, el intendente precisó que las obras encaradas por el aterrazamiento del Cerro Chenque han respondido bien, ya que las calles del centro no se han visto llenas de barro provenientes del macizo. "La obra ha dado resultados y esperamos que la cantidad de agua no supere los valores históricos. La obra está funcionando muy bien, recoge el agua que baja por el Chenque y la conduce al mar", explicó.El intendente convocó a las secretarías para coordinar acciones. Hoy en instalaciones de Defensa Civil habrá una reunión con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada y distintas instituciones para acordar acciones. No obstante, Boyero resaltó que trabajan equipos viales en los diferentes barrios para minimizar el impacto del temporal Al activarse el protocolo de emergencia en todo el ejido por el pronóstico de lluvias intensas para la noche de hoy y mañana, se pide a la comunidad que ante eventualidades se comunique al 103 que es el teléfono de Defensa Civil, donde se van a recibir todos los llamados de emergencia.Asimismo, se recomienda no sacar la basura fuera del horario de recolección de residuos, no arrojar residuos en la vía publica a fin de evitar congestionamiento de desagüe pluviales y canales evacuadores, asegurar elementos en obras de construcción, revisar techos, muros y desagües domiciliarios, evitar la presencia de objetos que puedan provocar riesgos a terceros en el exterior del domicilio, permanecer a resguardo y transitar solo en caso de emergencia.