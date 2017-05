El Patagónico | País/Mundo - 07 mayo 2017 Activistas del cannabis coparon la Plaza de Mayo y marcharon hacia el Congreso En el día de la Marcha Mundial de la Marihuana, organizaciones que promueven el uso medicinal del cannabis, familiares de cultivadores detenidos y activistas por la despenalización se reunieron ayer en la Plaza de Mayo de Buenos Aires y otros puntos del país

"Mi hijo está privado de su libertad desde el 6 de marzo. Hoy (por ayer) se cumplen dos meses del allanamiento. Entraron a casa porque un vecino hizo una denuncia. En ese momento Lautaro tenía una planta. Era un estudioso del tema, estaba en contacto con un oncólogo para investigar sobre el uso medicinal del aceite", contó hoy a Télam Alicia Ferraro, quien participó de la movilización.

Lautaro Ferraro tiene 25 años, estudia economía y vivía con su madre en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde cultivaba plantas para fabricar aceite cannábico medicinal que servía para calmar los dolores que sufren por distintas enfermedades su madre y su pareja. Desde hace dos meses, el joven está detenido en la unidad penitenciaria 48 de José León Suárez.

"Si queda firme la prisión preventiva puede pasar a un penal. Mi hijo es una persona de bien, no me lo imagino en un penal", continuó la madre.

La ley que permite el uso medicinal del cannabis fue aprobada por el Congreso nacional el 29 de marzo último y una de las exigencias de los asistentes a la marcha es la "urgente reglamentación y la incorporación del cultivo solidario y colectivo".

El artículo 13 de la ley establece que "la autoridad de aplicación debe reglamentarla dentro de un plazo no mayor a 60 días desde su publicación Boletín Oficial", que fue el 19 de abril último.

"Como ONG pedimos intervenir en la reglamentación porque a lo largo de tres años reunimos información sobre la planta, el cultivo y las patologías que se pueden tratar, además de la epilepsia refractaria tenemos casos de fibromialgia, HIV, Parkinson y cáncer", comentó a Télam Juan Peñalba, de Cameda (Cannabis Medicinal Argentina), una de las organizaciones que participaron de la movilización.

Peñalba también contó que su hija, Violeta, una adolescente de 18 años que tiene epilepsia refractaria, consume hace un año y medio aceite de cannabis Charlotte's Web, y que pasó de tener entre 40 y 50 convulsiones por día a no tener ninguna crisis.

"El reclamo es amplio, pedimos la regulación del cannabis para todos sus usos, y si bien hoy nos toca una coyuntura muy diferente a la de años anteriores, con el impulso y las ganas de trabajar en la nueva ley de cannabis medicinal, tenemos que pedir la libertad de Lautaro y el fin de los allanamientos y detenciones a cultivadores", dijo por su parte Facundo Rivadeneira de la asociación Cogollos del Oeste.

Con las mismas consignas, hubo convocatorias en diferentes ciudades del país: La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría, Rosario, Paraná, Resistencia, Córdoba, San Luis, Catamarca, San Juan, Mendoza, Bariloche, Neuquén, Bariloche y Viedma, entre otras.

La Marcha Mundial de la Marihuana se hace cada año desde 1999 el primer sábado de mayo con el fin de "terminar con la criminalización y persecución de los usuarios y cultivadores y el reconocimiento de los usos medicinales e industriales del cannabis y la regulación del acceso al mismo".

