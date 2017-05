El Patagónico | Regionales | RECONSTRUCCION - 26 mayo 2017 Actores sociales ven positiva la planificación postemporal Alexis Tögel, presidente de la Cámara de Comercio; Gabriela Zuñeda, representante del Bureau de Convenciones, y Guillermo Schneider, presidente de la Asociación Patagónica de Agentes de Viajes y Turismo, calificaron como positivo el encuentro del martes pero señalaron que solo tiene sentido si se concreta la planificación proyectada. Todos coincidieron en la necesidad de contar con datos reales sobre la cantidad de habitantes que tiene la ciudad.

Tras el encuentro del martes en el Centro Cultural, donde se celebraron las Jornadas de Planeamiento Urbano "Pensar Comodoro desde la reconstrucción hacia el futuro", se acordó un plan de trabajo para el cual se realizarán talleres, se creará un Laboratorio de Desarrollo Urbano y se propondrá la modificación de un Código de Planeamiento.

Lejos del entusiasmo Alexis Tögel, presidente de la Cámara de Comercio; Gabriela Zuñeda, representante del Bureau de Convenciones; y Guillermo Schneider, presidente de la Asociación Patagónica de Agentes de Viajes y Turismo (APAVYT), calificaron como positiva la planificación, pero fueron cautos al momento de pensar en los resultados, teniendo en cuentas los antecedentes que hay en trabajos de similares características.

Zuñeda fue la más crítica del encuentro, principalmente por los plazos en que se diagramó y los temas que se trataron. "Yo fui como miembro del Bureau para hablar del turismo de reuniones como una opción de la diversificación económica. Pero nosotros hace 19 años que estamos hablando de lo mismo; entonces cuando vi cómo venían las exposiciones me parecía más importante hacer un par de sinceramientos que decir meramente que el turismo de reuniones se puede dar en Comodoro Rivadavia, que impacta en toda la comunidad, entre otras cosas”, señaló.

"Entonces, les cuestioné que en este momento vinieran cuando tuvimos 19 años que muchos fueron de bondades económicas”, acotó sin disimular su disgusto también ante la posición del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) que señaló que la principal matriz productiva de la ciudad continuará siendo el petróleo y que debe ser apoyada.

"Yo les dije que si nos hacemos problema porque más allá de que haya o no petróleo, el otro tema es que los vaivenes de los mercados internacionales nos hacen bailar esa música y hay que tener espalda para aguantarla porque una empresa puede ajustarse, pero el resto del comercio y una ciudad no", señaló, asegurando que “no es una cosa en lugar de otra, sino más cosas: eso es diversificación”.



TÖGEL PIDIO QUE NO

QUEDE EN EL PAPEL

Entre los puntos que destacó el Bureau para trabajar, se encuentra la pavimentación del Corredor Bioceánico que une Argentina con Chile, así como también los números reales de la cantidad de personas que habitan Comodoro.

Alexis Tögel, presidente de la Cámara de Comercio, se refirió a la necesidad de contar con estos datos concretos a la hora de impulsar el Turismo de Eventos y los Centros Comerciales a Cielo Abierto.

El dirigente calificó la iniciativa como “importante, auspiciosa en el planteo que se hizo: pensar a Comodoro como una ciudad sustentable, inteligente, donde se plantee seriamente la diversificación productiva y el planeamiento urbano”.

No obstante, señaló que el encuentro perdería importancia “si no tiene continuidad y no se mantiene en el tiempo para que efectivamente se realice un planeamiento donde se escuchen todas las voces y que luego se lleve a cabo”.

Maricultura y energías alternativas fueron otros de los temas que se trataron. Guillermo Schneider, quien al igual que Zuñeda participó en los dos proyectos de planificación de la ciudad presentados en 2002 y 2007, también consideró fundamental el trabajo de planeamiento a largo plazo y recordó el trabajo realizado anteriormente.

“Cuando hicimos el primer trabajo en la época de Marcelo Guinle, nos dábamos cuenta en aquellos años de las necesidades enormes que tenía la ciudad de planeamiento, que son las cosas que sucedieron y que ahora salen a la luz con este meteoro. Pero la ciudad necesita planeamiento; inclusive no contamos con datos reales de la cantidad de habitantes”, señaló.

El operador turístico también se refirió a la necesidad de generar centros comerciales a cielo abierto y de embellecer la ciudad y cuestionó el desconocimiento que hay a nivel provincial sobre las posibilidades de potenciar la urbe como destino turístico, aprovechando el movimiento corporativo y destinos como Bahía Bustamante, Cueva de las Manos y la cercanía con Chile y las capillas de mármol. Sin embargo, como los otros dirigentes, estimó la necesidad de que el proyecto no quede solo en palabras.



Fuente: