VÓLEIBOL - 16 diciembre 2016 Acuarium se coronó campeón en Mar del Plata El último fin de semana el equipo del Club de Triatlón se consagró campeón de la Copa de Plata en la 11ª edición Nacional y 8ª Internacional del tradicional torneo de Master vóley que se disputó en la "Ciudad Feliz".

Acuarium compitió en la categoría Caballeros Mayores de 42 años con muy buen suceso. De siete partidos jugados, ganaron seis y solamente cayeron en tie-break ante Over 99, equipo que, a la postre, obtuvo el título en la Copa de Oro.

Los muchachos del Club de Triatlón finalizaron como líderes invictos de la Zona B con tres partidos ganados en sets corridos: 2-0 a Xtreme (25-17 y 25-12), 2-0 a Apu Tucumán (25-17 y 25-12) y 2-0 a Próceres (25-14 y 25-19).

En los octavos de final sucumbieron 1-2 con Over 99 (15-25, 25-24 y 12-15), por lo que debieron jugar por la Copa de Plata. En los cuartos de final de esa instancia, vencieron 2-0 a Los Dinos (25-15 y 25-13).

En semifinales doblegaron 2-1 a A Confirmar (15-25, 25-23 y 15-10) y en la final derrotaron 2-0 a Próceres (25-15 y 25-21) para consagrase campeones de la Copa de Plata y obtener el 9° puesto de la general.

La delegación del Club de Triatlón Acuarium estuvo integrada por los siguientes jugadores: Gustavo Martínez (C), Jorge Calado, Martín Alvarado, Oscar Nieva, Lisandro Luppo, Omar Romero, Marcelo Díaz, Rubén Díaz, Félix Velázquez y Martín Navarro. DT: Omar Nieva. Delegado y RRPP: Alfonso Beloqui.





