Acueducto: Linares se reúne el lunes con Britapaja

Las declaraciones de Ricardo Britapaja cayeron como un baldazo y no justamente de agua. El jefe comunal de Sarmiento aseguró el jueves que el agua que toma el sistema acueducto es suficiente para un millón de habitantes, pero que está mal administrada, e incluso sugirió que no "permitiría" mayor captación hasta que se resuelvan esas cosas.

También cuestionó la traza que la obra del Enohsa tiene diseñada para la ciudad comparando el proyecto presentado con un trabajo escolar y anticipo la intención de hacer un plebiscito en su ciudad para que los sarmientinos opinen si quieren o no la obra.

Con Comodoro atravesando un nuevo corte de agua en ese preciso momento, las declaraciones de Britapaja cayeron peor que mal por cuanto prácticamente se constituyó como propietario del agua, más allá de las objeciones puntuales a una obra que lícitamente pueda tener como titular del ejido que atravesara el ducto a nivel subterráneo.

Carlos Linares optó en cambio por poner paños fríos y anticipar que el lunes viajará a Sarmiento para intentar reunirse con su par. "No sé por qué lo dijo, o qué quiso decir: está claro a quién pertenece el agua y cuál es la necesidad que tenemos, y se está planteando un debate sin sentido: el agua es la vida".

El intendente local también subrayó que todos coinciden en la necesidad de cuidar el recurso, aunque dijo que sobre ello se plantean situaciones muchas veces "ridículas", como la afirmación de que en verano se consume más agua que en invierno, como argumento para los cortes.

"Voy a hablar con el cara a cara, es un tema de prioridad el uso de agua y dudo que le hayan presentado la obra con un papel y nada más como dice; es una obra avalada y con el Enohsa al frente y los demás superficiarios ya firmaron. Entrar en esta discusión ahora es querer plantear de quién es el agua" analizó el intendente para agregar que "me parece que tenemos que trabajar y sentarnos en una mesa a discutir para adelante lo que sirva para destrabar".

Por otra parte, destacó el vínculo con Sarmiento para plantear: "que un intendente piense diferente o discuta una situación, no quiere decir que la gente piense como él. Hay una excelente relación no solo con Sarmiento sino en toda la zona sur; hay un montón de cosas que nos hermanan y no tengo dudas de que esto en lo vamos a destrabar en una mesa"





UNA URGENCIA

Más allá de la obra de repotenciación, Linares planteó que Provincia debe priorizar la obra del cambio de ubicación de la vieja toma del lago, a escasos centímetros hoy de quedar expuesta sobre la superficie y anular su captación, con lo que las obras que hoy se discuten habrán sido en vano porque se podrá potabilizar mayor caudal, aunque la captación no aumentaría.

Además, el intendente indicó que el jueves mantuvo reuniones de trabajo con la SCPL para avanzar en un proyecto que permitiría generar una importante provisión de agua para la ciudad a partir de un manantial ubicado en zona norte, en tierras de Petroquímica; mientras que el secretario de obras públicas, Abel Boyero, encabezaba reuniones ayer ante el Enohsa, por proyectos vinculados a redes de distribución en las fracciones XIV y XV.