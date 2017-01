Acuerdo con remiseros: habrá control policial en once puntos de la ciudad

El jefe de la Policía del Chubut, Juan Luis Ale, destacó el trabajo de fiscalía y el resultado de los allanamientos en el día de ayer tras el crimen del remisero Fernando Schmidt, y aseguró que no está claro el móvil del homicidio "es un cruel asesinato pero no está todo muy claro", dijo al ratificar que no se llevaron billetera ni celular de la víctima.

El crimen despertó la bronca e impotencia de los remiseros de la ciudad, que decidieron ayer a la mañana apostarse en el acceso al casco céntrico de la ciudad en inmediaciones a la Unidad Regional. Tras nueve horas de reclamo lograron firmar un acuerdo con la jefatura policial.

Al respecto Ale aclaró que los remiseros hicieron mención a un acuerdo firmado en el año 2008, un acta que firmó el jefe de la Unidad Regional de aquel momento, donde se habla de una especie de corredores seguros para que en zona críticas y paso de remises o taxis se efectúen controles en horarios determinados para dar un margen mayor de seguridad.

"Luego del nerviosismo de la gente que uno entiende, se habló con la jefatura local, ellos realizaban este tipo de controles coordinados con los dueños de remiserías y según lo que la policía entendía, pero los controles se realizaban. Ellos son los que mejor conocen", manifestó Ale a Radio 3 Cadena Patagonia.

Asimismo, aclaró que el acta firmada plasma un compromiso para fijar 11 lugares donde se van a efectuar controles en horarios determinados, algunos tendrán movilidad pero esto se acordó con los trabajadores del volante y no con los dueños: "ellos aducen que los propietarios deberían ajustar muchas cuestiones de seguridad que tiene que ver con disponer medidas de ordenanzas municipales".

En el acta de ayer también se presentó la posibilidad de que los remiseros tengan una comunicación directa radial con la policía con una frecuencia única y también con los teléfonos celulares con los que cuente la Unidad Regional.

RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO SOBRE REMISERIAS

Respecto de la presencia del intendente Carlos Linares ayer en la firma del acta, el jefe policial apuntó a la responsabilidad del Ejecutivo municipal "él por su lado coordinó algunas cuestiones de orden municipal, hemos hecho ver que las disposiciones de cómo deben funcionar las remiserias y las exigencias de poner seguridad es de ellos, nosotros podemos sugerir pero ellos deben tener ordenanzas que digan cuál es la obligación para que las remiserias funcionen", dijo.