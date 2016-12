El Patagónico | Deportes - 16 diciembre 2016 Acuña y Marcos buscan el título mundial Supergallo

La formoseña Marcela "La Tigresa" Acuña y la invicta mendocina Yésica Marcos buscarán el título mundial Supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que se encuentra vacante, en una pelea revancha que se disputará esta noche en la ciudad de Moreno, en el oeste del Gran Buenos Aires.

La velada se desarrollará en el Parque Industrial EPIVAR, Ruta Provincial N° 24 (entre Araucanos y Moliere), de la localidad de Cuartel V, partido de Moreno, con televisación en directo desde las 22 por la señal de cable de TyC Sports.

"La Tigresa" Acuña (44-6-1/ 18 ko), de 40 años, actual titular interina de la división Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) -título que no pondrá en juego- y la mendocina Marcos protagonizarán una pelea revancha.

En enero de 2013 se enfrentaron en el anfiteatro Juan Pablo II de San Martí­n, Mendoza -ante unos 30.000 espectadores-, y empataron en una decisión dividida, en una pelea donde la formoseña sacó una considerable ventaja, fallo que fue cuestionado por la pionera del boxeo femenino en Argentina.

El esposo y entrenador de "La Tigresa" Acuña, Ramón Chaparro, no estará por primera vez en el rincón porque hace dos días fue internado con un cuadro de intoxicación en la Clínica Modelo de la ciudad de Caseros, pero la boxeadora adelantó que igualmente combatirá ante Marcos como estaba previsto.

Acuña, en su última defensa de la corona interina Pluma AMB, venció por puntos en fallo unánime a la jujeña Brenda Karen Carabajal, campeona argentina Superpluma, en el Cedem 2 de Caseros el 9 de setiembre pasado.

Marcos (27-0-2/ 9 KO) de 30 años, oriunda de San Martín, Mendoza, en la actualidad está radicada en Santiago de Chile. En el pasado ostentó el título Supergallo de la AMB y OMB, coronas que resignó por inactividad.

La FIB designó las siguientes autoridades para controlar la pelea: arbitrará Mario González y el jurado estará compuesto por Carlos Azzinaro, Omar Fernández y Manuel Véliz.



SANCHEZ Y WAHLSTROM SE SUBEN A LA BALANZA



La bonaerense Anahí Esther Sánchez y la finlandesa Eva Wahlstrom, campeona Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), llevarán a cabo hoy el pesaje reglamentario para la pelea que disputarán mañana en el Hartwall Arena de Helsinki, Finlandia, en un cruce entre invictas.

La pergaminense Sánchez, actual titular Superpluma de la versión Federación Internacional de Boxeo (FIB), (corona que no pondrá en juego) irá por el tercer título ecuménico en su carrera dado que también ostentó el cinturón pluma de la AMB.

La argentina, de 24 años, cuenta con un récord de 14 peleas -todas ganadas- con seis nocáuts. La pergaminense fue galardonada con el premio "Firpo" como la "revelación 2015", distinción que le otorgó la Unión de Periodistas de Boxeo de Argentina (Uperbox).

La finlandesa Wahlstrom, de 36 años, tiene un impecable palmarés de 18 triunfos, con seis nocauts, y un empate.



JUAREZ Y MANSILLA PELEAN EN LA FAB



El porteño Juan Juárez y el entrerriano Wenceslao Mansilla protagonizarán hoy la pelea central, sin título alguno en juego dentro de la categoría Supermediano, de una velada que se desarrollará en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB).

El combate tendrá como escenario el tradicional estadio de la FAB, ubicado en Castro Barros 75, en el barrio porteño de Almagro, con televisación en directo desde las 23 por el canal Deportv.

Juárez (18-2-0/ 14 ko), de 28 años, es un púgil de potente pegada -está ubicado sexto en el ránking argentino Supermediano- pero tendrá un difícil oponente como lo es Mansilla (12-3-1/ 4 ko), de 31 años, quien tiene buena línea técnica y suele complicar a sus adversarios.

En la pelea de semifondo, encuadrada dentro de la división Superwelter, el bonaerense Ezequiel Romero (11-6-0/ 5 ko) se enfrentará al mendocino Gabriel Durán (6-1-0/ 2 ko).





