Acusan al cantante de Salta la Banca de abuso de menores

Después de los casos de Cristian Aldana (El Otro Yo) y Miguel del Pópolo (La Ola que quería ser Chau), otro cantante de rock es acusado de abuso de menores. En este caso, se trata de Santiago Aysine, líder de la banda "Salta la Banca".

Los relatos empezaron a aparecer este miércoles. A continuación, uno de ellos:

"Santiago Aysine entró re mamado, nos saludó a mí y a una amiga, hablamos bien, que pin que pan, nos vamos para otro lado con mi amiga. Tirada en los sillones que quedaban cerca del baño, me vio, vino, se tiró encima de mí y me encajó un beso y me tocó cuando en ningún momento le di a entender que quería eso. Así pasó con otras pibas en diferentes noches. Lo naturalice mucho tiempo porque fue algo mínimo y también porque era menor y creía que la que estaba mal era yo por estar ahí cuando no se podía".

RatingCero.com se comunicó con el manager de Salta la Banca, quien manifestó que emitirán un comunicado al respecto, pero el artista no hablará con la prensa.

Tiempo atrás, en un video, el cantante se mostró como un activo defensor de los derechos de las mujeres.