El Patagónico - 26 enero 2017 Admiten que plan de "transparencia" no garantiza que bajen los precios El Poder Ejecutivo aclaró que la medida no representa la eliminación de los programas Ahora 12 y Ahora 18, sino que el objetivo es informar al consumidor cuál es el precio de contado.

El secretario de Comercio, Miguel Braun, admitió ayer que la decisión del Gobierno de exigir a los comercios diferenciar precios, "no garantiza" que ello ocurra.

"La medida no garantiza que bajen los precios. El Gobierno no controla los precios: con esta medida se busca crear un marco de mayor competencia y transparencia, que llevará a que los consumidores tengan mejores ofertas y precios", sostuvo el funcionario.

En declaraciones a radio La Red, Braun admitió que "si esto no pasa, porque los comercios se cartelizan, los precios no van a bajar".

El martes, sin embargo, el funcionario había dicho que "el primer y más importante impacto de la medida es que van a bajar los precios al contado de los productos que hoy se venden". Había destacado que si bien "el Gobierno no controla los precios y el consumidor decide comprar donde más le conviene, estamos convencidos que esta medida va a redundar en una reducción de los precios".

Braun, de todas maneras, aclaró que "si eso no sucediera, lo que pensamos es que implica que en ese mercado puntual no haya competencia y sí algún tipo de acuerdo entre los comercios y por lo tanto intervendrá de oficio la Comisión de Defensa del Consumidor".

A su criterio, esa medida "va a permitir más competencia entre los financiadores. Es que obliga a blanquear el costo financiero. Las cuotas -hasta este momento- tenían un costo financiero y quien pagaba al contado lo sufría también".

Braun añadió que desde el primero de febrero "debería igualarse el precio al contado con el pago en efectivo. El compromiso del Gobierno es con los trabajadores y creemos que este año va a haber un crecimiento en el consumo".

La Casa Rosada estima que como los precios tienen cargado el costo financiero aunque se los pague al contado, al sacar esa sobrecarga el precio de contado debería bajar entre un 15 y un 20%.

El funcionario reclamó a "los comercios y los bancos que digan la verdad y que después el consumidor decida qué hacer. Porque ningún banco ni ninguna tarjeta regala la plata".

Braun indicó, también, que "la reducción de aranceles para productos tecnológicos está provocando una baja en los precios, por lo que beneficia a los consumidores".



PRINCIPALES PUNTOS

Más allá del efecto que pueda o no tener en los precios, a continuación repasamos los principales puntos de la resolución oficial:

• La prohibición de efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta, refiere a operaciones que se realizan en un único pago.

• Quienes comercialicen productos y/o servicios no podrán efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado o efectivo, o en un solo pago con tarjeta de débito, de compra, de crédito u otros medios electrónicos de pago.

• Quienes comercialicen productos y/o servicios bajo la modalidad de venta financiada en cuotas no podrán incluir en sus anuncios, publicidades o mensajes, bajo cualquier forma de difusión (oral o escrita, radial, televisiva o por internet, entre otras) la frase "sin interés", cuando el costo de financiación del producto o servicio sea trasladado al precio de venta al consumidor.

• Se entenderá que el costo de financiación ha sido trasladado al precio de venta al consumidor cuando el comerciante deba abonar el costo de la financiación a algún proveedor de servicios financieros de forma directa, o a través de un descuento en la liquidación de la venta.

• La medida prevé sanciones para incumplimientos de hasta cinco millones de pesos en función de lo establecido por la Ley de Lealtad Comercial 22.802 y de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, según corresponda.

