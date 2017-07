Adolescente murió tras un aborto y llevan a juicio a la médica

Keyla Jones tenía 17 años y siete semanas de embarazo cuando solicitó una interrupción legal por causas que se mantienen en reserva frente a la delicadeza del caso. El pedido fue respondido por una trabajadora social y la doctora María Estrella Perramón quien le suministró misoprostol.

La joven no reaccionó de la manera esperada, presentaba fuertes dolores y hemorragia que la doctora consideró "una menstruación fuerte", con un cuadro agravado la jovencita fue trasladada al Hospital de Esquel donde se informó a los padres que habría sufrido un aborto.

En las investigaciones preliminares del caso, desarrolladas por la Fiscalía de Esquel se determinó "a partir del certificado de muerte de Keyla, que su muerte se produjo como consecuencia del proceso incompleto del aborto, al no haber retirado (previa determinación o exploración), los restos del embarazo dentro del útero, que generaron un cuadro de shock séptico refractario que provocó la muerte de la joven, el 6 de diciembre de 2015, a las 16:40 horas, en el Hospital Zonal de Esquel".

De este modo, se consideró que "la calificación legal es Aborto practicado por un médico, abusando de su ciencia o arte, con el consentimiento de la mujer, seguido de muerte". Solo en el marco del juicio oral y público que tiene como fecha de debate los días 31 de julio al 8 de agosto se podrán reconocer responsabilidades. Cabe señalar, que fue designado por sorteo José Colabelli para el Tribunal de juicio, el orden de subrogantes (para el caso de ser necesario) es el siguiente: Jorge Criado, Hernán Dal Verme y en último término, Anabel Rodríguez.

LA PALABRA DE PERRAMON

La acusada María Estrella Perramón, rompió el silencio y dialogó con Radio Nacional meses atrás, aseguró que continuará tratando de defenderse de "una acusación totalmente injusta". Al momento de ser consultada sobre la posibilidad que exista un mensaje político de la justicia sobre el aborto no punible y contestó "sí, por supuesto", ya que sostuvo "hay una discusión política, sino no tendría sentido esta causa. Nosotros tenemos todas las pruebas a nuestro favor y la convicción de que no hay ningún fundamento para intentar no seguir garantizando derechos".

LA POSTURA DE LAS ORGANIZACIONES DE GENERO DE CHUBUT

Frente al caso, las organizaciones sociales que tienen activa militancia en torno a la violencia de género como es el caso de la Multisectorial de Esquel y la Multisectorial de Comodoro Rivadavia se expresaron respecto al caso, la primera en alzar su voz fue la perito del caso, la doctora Stella Manzano quien el pasado mes de mayo cuestionó el certificado de defunción y advirtió que "cuando se habla de "sepsis" se refiere a una infección con un punto de partida pero que termina dañando todo el organismo. Entran en fallo los riñones, el hígado, la sangre, el cerebro. Acá los análisis muestran que no hubo daño renal, hemolisis, no hubo problemas de coagulación. Nunca hubo asepsia. El médico de terapia escribe que murió debido a una sepsis debido a un aborto".

Habló sobre la situación legal de la imputada. "El abogado defensor pidió que absolvieran. Porque tienen que demostrar que algo que ella hizo, causó la muerte de la joven. Poner pastillas no tiene nexo causal con todo esto", advirtió.

En este contexto, Manzano trazó el fundamento que hoy levantan también las organizaciones que defienden el derecho al aborto. "Este caso me recuerda mucho al caso de la joven que estuvo presa en Tucumán, de Belén donde salieron a la luz de todas las irregularidades judiciales que jueces y fiscales permitieron. Saben mucha medicina porque saben mucha mala praxis. Hay un fin disciplinador y machista", dijo.

Con el objetivo de levantar la voz en apoyo a la doctora acusada la Multisectorial de Esquel convoca el 31 de julio a las 08 de la mañana a la intersección de Alvear y Darwin en la localidad cordillerana.

LA FAMILIA DE KEYLA

María Rodríguez Varela se hizo conocida por su militancia antiabortista con una campaña nacional que tiene por objeto reconocer los derechos de los niños por nacer, pequeñas réplicas de embriones y afiches formaron parte de sus productos de difusión. Esta última semana, el caso de Keyla que está pronto a resolverse en juicio lo adoptó como causa propia y difundió incluso un video de la madre de la joven de El Maitén, Verónica Azocar.

Madre aborto.mp4 Madre de Keyla.