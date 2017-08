Adrián Cabrera pretende dejar el título Argentino AFSO en Comodoro Rivadavia

por Carlos Alvarez

c.alvarez@elpatagonico.net





Ayer por la tarde, y con la presencia de una importante cantidad de público se presentó en las instalaciones de Gym Fight Club la velada de esta noche, denominada "Comodoro Fight Club III", que tendrá en el combate de fondo a Adrián "Diablillo" Cabrera frente al cordobés Brian Cisterna por el título Argentino AFSO. La velada organizada por el team de Darío Achaval contemplará además cuatro títulos en juego, entre ellos el título Regional K.box, Copa Femenina, Copa Transporte 20 de Julio, y Cinto CFC.

En la presentación estuvieron ayer los peleadores del combate central Adrián "Diablillo" Cabrera al cordobés Brian Cisterna, y sus respectivos entrenadores Roland López y Darío Achaval. A su vez, en la mesa estuvieron Leo Moreno, el presidente del Ente Comodoro Deportes Othar Macharashvilli, el presidente de AFSO Juan Antonio Jiménez y el referente de K.Box Jorge Gionco.

Uno de los primeros en hablar fue Jiménez, quien habló sobre el significado del festival en Comodoro Rivadavia. "Me parece muy grato la participación de los competidores acá en Comodoro, y también darle la posibilidad a un alumno de la escuela de Darío Achaval y Leo (Moreno). Ver la presencia de tanta gente en la presentación me emociona mucho. Ya veníamos calificando a los alumnos, y reunieron las condiciones para disputar el título el fin de semana".

Por su parte, el rival que llegó desde las sierras cordobesas en busca del título reconoció que "no vi nada de mi rival, lo juro, pero que vengo muy confiado. Quiero llevarme ese título para mi ciudad".

A su vez, el referente de K.Box Jorge Gionco reconoció el respaldo que tienen los competidores comodorenses y afirmó "con el apoyo de Comodoro Deportes ha crecido mucho la actividad. Hace mucho más fácil la organización, y mejora las condiciones, le da un marco legal y en la calidad de profesores que debe tener. Eso es lo que hace KBox, siempre somos gente abierta y nos conocemos hace mucho. Tenemos que apuntar a la proyección de los chicos, y que lleguen más lejos que nosotros. Ellos necesitan oportunidades de salir afuera", argumentó.

El responsable de Comodoro Deportes también brindó su punto de vista, y se mostró orgulloso del evento, y de la gente que se acercó a la conferencia de prensa. "Vemos que día a día está más cuidado, más profesional y mucho más serio. Es lo que nosotros bregamos desde el Ente Comodoro Deportes. Si se hacen las cosas de manera ordenada, y pensada se puede hacer con proyección. Tener 'profes' que se dedican, que se capacitan, y que van por más, es muy bueno. Nosotros vamos a colaborar para que estos eventos crezcan y se siga proyectando la actividad", destacó.

Por su parte, el comodorense que buscará imponer su localía. "Me siento con el corazón arriba, voy a pelear acá, en mi tierra y en compañía de mi gente y mis amigos. El título ese no se lo lleva nadie, lo vamos a traer para acá. Va a ver guerra arriba, y vamos a demostrar que estamos bien preparados. Los invito a todos porque va a ser un buen evento y no se van a arrepentir de ir", sostuvo.

Achaval no ocultó su alegría y emoción porque su pupilo irá por un nuevo título, pero también porque sobre el final del lanzamiento el presidente de AFSO Juan Antonio Jiménez confesó públicamente que tendrá revancha por el título del mundo que disputó en Brasil, y será en la capital petrolera. Eso generó un gran aplauso de todos los presentes porque el comodorense tendrá una segunda oportunidad y en su tierra.