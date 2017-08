Adrián Suar sobre Araceli González: "salí con la chica más linda del universo"

En medio del fuerte escándalo que se desató entre Adrián Suar y Araceli González, que también involucró a Fabian Mazzei y Griselda Siciliani, el productor de Pol-ka se sentó en el living de Susana Giménez y volvió a referirse al tema y dejó en claro su postura.

Suar fue muy contundente al responder a las fuertes acusaciones de Araceli, quien había lanzado que él le había dicho que ella y Mazzei no iban a trabajar más en Poll-ka.

"No me causa gracia cuando dicen esas cosas porque es falso. No recuerdo haber dicho eso. De hecho, él (por Mazzei) hizo casi toda su carrera en Pol-ka, con Los Ricos no piden permiso y Guapas... La cantidad de actores que dicen 'yo no trabajo en Pol-ka'... Es un oficio en donde hay muchos y lamentablemente trabaja el 15 por ciento y si cada uno de los que no trabajan me dicen 'no me dejás entrar a Pol-ka', es difícil", detalló.

Más detalles en RatingCero.com