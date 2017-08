Adrián Suar: "ninguna mujer me censuró a la hora de mirar fútbol"

Adrián Suar está a punto de estrenar la película El futból o yo, donde personifica a un fanático extremo del fútbol que tiene problemas con su pareja por eso. El productor tiene en la vida real un gran gusto por mirar partidos del deporte más popular.

Consultado por cómo conllevaban esta pasión sus ex parejas Griselda Siciliani y Araceli González, respondió: "¿Por eso Gri (Siciliani) salió corriendo? (risas) Gri no tenía problema con el fútbol. Cada tanto me decía 'che, ya van tres partidos'. Ara (González) no tenía problemas tampoco con el fútbol. No tuve mujeres que me hayan censurado en ese sentido".

Más detalles en RatingCero.com