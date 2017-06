Advierten sobre un nuevo alerta meteorológico para Chubut

Luego que el fin de semana la nieve obligara en la zona a interrumpir el paso del tránsito sobre la ruta Nacional Nº 3, tanto en dirección sur como norte, condición que se extendió hasta el lunes por la tarde, desde el INTA Chubut emitieron un nuevo alerta meteorológico para la provincia.

El mismo fue elaborado por el área de Agrometeorología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria e indica que el ingreso de un nuevo sistema de baja presión, produciría precipitaciones níveas y fuertes vientos.

El alerta asegura que el pasaje del sistema de baja presión, inferior a 984 hPa, ingresará por el oeste de Chubut, generando precipitaciones níveas sobre cordillera y centro de la provincia, y a su vez, lluvias en zona costera, con vientos superiores a 50 km/h. De esta forma, afectará a todo Chubut.





DEL SABADO A EL DOMINGO

Erica Colombani, especialista en agrometeorología del INTA Chubut indicó que este fenómeno comenzará "el sábado (por mañana) por la mañana afectando la zona cordillera y centro de la provincia, mientras que por la tarde noche se presentará en la zona costera, registrando precipitaciones intermitentes".

"Los vientos serán regulares incrementando su intensidad con ráfagas del sector norte y noreste en la zona costera, superiores a los 50 km/h", detalló la especialista.

Según el informe del instituto en la zona costera se prevén lluvias entre 15/20 mm durante el sábado y parte del domingo, mientras que en las áreas afectadas por nevadas, se espera que no supere los 30 cm de espesor. Estas condiciones de mal tiempo mejorarán a partir de la tarde del domingo con tiempo frío y temperaturas máximas que no superarán los 8º C y heladas por debajo -2º C por varios días.

De esta forma, en el inicio del invierno, que comenzó ayer, se extiende la ola de frío que se produjo la última semana con intensas nevadas en la zona de la Cordillera, la Meseta y los sectores altos de la costa.

La nevazón obligó a cortar el tránsito en la Ruta 3, ocasionando diversas complicaciones a los viajantes en ruta, a los poblados del interior de la provincia y a los habitantes rurales, cobrándose incluso la vida de un peón rural de Gobernador Costa y de un indigente que vivía a la intemperie en esta ciudad.