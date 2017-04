Aerolíneas Argentinas podría volver a ser privatizada

El titular de la línea aérea de bandera, Mario Dell'Acqua, no descartó que en un futuro la compañía vuelva a estar manos privadas.

El titular de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell'Acqua, admitió que "es posible" que se reprivatice la empresa, que había sido recuperada durante el kirchnerismo tras la gestión de la compañía española Marsans. Sin embargo, el funcionario aclaró por ahora que "no se está estudiando la posibilidad".

De este modo, el reemplazante de Isela Costantini, admitió en una entrevista concedida al diario La Nación la chance de que la empresa vuelva a ser cedida a un grupo empresario. "Reducir costos puede ser viable, va a ser viable y lo vamos a hacer con todos nuestros empleados a bordo", sostuvo el funcionario.

Y siguió: "Uno de los compromisos que asumimos es bajar la cantidad de fondos necesarios que el Estado nos aporta. El objetivo es llegar a 2019 con una empresa en equilibrio".Dell'Acqua aseguró que, aunque la empresa apuesta a reducir costos, no prevé avanzar en un plan de despidos como sucedió entre otras empresas del Estado. Negó además que el gobierno de Mauricio Macri propicie una política de cielos abiertos con el ingreso de las low cost al país.

"El mercado argentino es muy regulado. Yo se lo he preguntado al ministro (de Transporte, Guillermo Dietrich) y él me ha dicho que no. Nosotros tenemos cielos muy cerrados y con la realidad que tenemos los argentinos, que necesitamos seguridad, vamos a dejar de hacer a las empresas lo que nuestra regulación dice", aseguró