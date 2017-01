El Patagónico | País/Mundo - 31 enero 2017 Afirman que con el arancel cero para las computadoras bajarán los precios Braun explicó que "esta medida crea empleo en términos netos", porque " probablemente se va a duplicar la venta de computadoras. Esto quiere decir más trabajo en reparación, en venta y servicios de posventa".

El secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, consideró que a partir del 31 de marzo cuando baje a cero el arancel para la importación de computadoras y otros productos electrónicos, impactará en forma positiva en el sector a través de la baja de precios.

"El 31 de marzo el arancel de las computadoras, las tabletas y algunos otros electrónicos pasa a cero. Esto va a tener un impacto sin duda en los precios, y ya lo está teniendo, porque muchos de los que venden estos productos, al tener stock, lo quieren liquidar rápido, así que han caído los precios, cerca de 30 o 35%. Pueden bajar más. En la Argentina se venden muchas menos computadoras de lo que se podría. Hay mucha gente que no accede a la tecnología", dijo el funcionario en diálogo con La Nación.

Consultado sobre si ya manifestaron interés compañías que no estaban en la Argentina como el caso de Apple, respondió: "Sí, Apple ya está vendiendo en el país a través de distribuidores. No sé qué estrategia tomará, pero seguramente seguirá vendiendo cada vez más y cada vez va a haber más variedad y mejores precios".

Cuando se le indicó que la contracara de esta iniciativa es el empleo local, dado que la empresa Banghó va a reducir 200 puestos laborales, Braun explicó que "esta medida crea empleo en términos netos", porque " probablemente se va a duplicar la venta de computadoras. Esto quiere decir más trabajo en reparación, en venta y servicios de posventa".

En ese sentido, afirmó que de este modo se "facilita el trabajo de muchas pymes que se dedican a la programación, el diseño, que pueden contratar más gente. Con lo cual, nosotros estimamos que va a haber una creación de empleo neta positiva de cerca de 15.000 puestos en los próximos años".

"Por supuesto, hay empresas como Banghó que han declarado que van a despedir, y el compromiso del Gobierno es con los trabajadores. Tenemos el Programa de Transformación Productiva, que les da un seguro de desempleo adicional por nueve meses y un subsidio a empresas de ese rubro o de otro que los contraten", detalló Braun.

Cuando se le consultó si Banghó es un tema puntual, dijo que "es un tema puntual de una empresa: otras han manifestado que van a seguir trabajando, sobre todo ahora que el Gobierno anunció las licitaciones de Conectar Igualdad, que les va a comprar a los productores nacionales. Lamentamos la decisión de Banghó, que a la primera de cambio ha decidido esta medida tan drástica, pero bueno, es una decisión que toma el empresario".

