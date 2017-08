El Patagónico | Regionales - 23 agosto 2017 Afirman que está probado que Maldonado estuvo en el lugar del operativo El defensor público oficial de Esquel, Fernando Machado, aseguró ayer que "está probado" que Santiago Maldonado estuvo en la zona del operativo de Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de Cushamen.

Mientras, la Legislatura provincial aprobó el proyecto para que el ministro de Gobierno, Pablo Durán, sea interpelado el 5 de septiembre sobre las tareas que se llevan a cabo para encontrarlo.

A 22 días de la desaparición de Santiago Maldonado, el defensor público oficial de Esquel, Fernando Machado, manifestó que en el hábeas corpus presentado ante la Justicia se deja traslucir que el artesano estuvo presente durante el operativo que realizó Gendarmería Nacional el martes 1 de agosto en la comunidad mapuche de Cushamen.

"Está probado que (Santiago Maldonado) estuvo ahí y que hubo violencia", sostuvo el funcionario provincial.

Ante una consulta sobre la posibilidad de que Maldonado haya sido asesinado, sostuvo que "el desenlace puede ser cualquiera" pero aclaró que, en su caso, no podía referirse a nada vinculado a la causa en términos de confirmación.

Machado también se refirió a los videos difundidos este fin de semana que muestran el accionar de Gendarmería considerando que las imágenes son previas al operativo, es decir que no correspondía estrictamente al momento en que Maldonado fue visto por última vez.

De acuerdo a esas filmaciones, el funcionario judicial consideró "desproporcionado el uso de la fuerza" y sostuvo que la dotación de Gendarmería le parecía "bastante exorbitante".

"Mi objetivo se centra en buscar a Santiago y encontrarlo. Hay que agotar el esfuerzo, la iniciativa y la inteligencia”, destacó Machado aseverando que existen muchas medidas pedidas para seguir investigando.



EXPLICACIONES EN LA LEGISLATURA



Mientras tanto, ayer al mediodía los diputados provinciales aprobaron por mayoría el proyecto del Frente Para la Victoria para que el ministro de Gobierno, Pablo Durán, sea interpelado el 5 de septiembre en la Legislatura con el fin de conocer qué acciones concretas impulsó para la búsqueda de Maldonado.

Los legisladores mantendrán una sesión especial donde se le pedirá al funcionario que “relate los hechos en los que se produjo la desaparición del joven y cuál fue la participación que tuvo en el mismo la Policía de la Provincia y la Gendarmería Nacional”. Asimismo, el interrogatorio pide explicaciones sobre el marco legal en el cual Gendarmería Nacional desarrolló un operativo en territorio provincial.

El proyecto recibió nueve votos a favor del Frente para la Victoria, del bloque Convergencia y el del diputado de la UCR-Cambiemos, Eduardo Conde. Por su parte, el bloque de Chubut Somos Todos no acompañó la iniciativa.



