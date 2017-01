El Patagónico | País/Mundo - 29 enero 2017 Afirman que la oposición ya tiene los votos para rechazar los DNU de ART y feriados Ocurre que Cambiemos tiene sólo seis representantes en la Bicameral y para avalar los decretos necesita nueve firmas, un objetivo imposible cuando la oposición se unifica, como podría ocurrir en esta oportunidad.

Con el apoyo del massismo, la oposición tiene asegurado el rechazo a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que modificaron el calendario de feriados y la ley complementaria de ART en el ámbito de la Comisión Bicameral que fue convocada para el jueves a la espera de que el Ejecutivo envíe esas dos resoluciones.

El diputado nacional del Frente Renovador Raúl Pérez, uno de los 16 integrantes de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo encargada de analizar los DNU, criticó el último jueves esos dos decretos firmados por el presidente Mauricio Macri y puso así en evidencia la debilidad que aqueja al oficialismo en ese ámbito.

En declaraciones a FM Milenium, Pérez cuestionó que el DNU que eliminó los feriados puente haya sido "inconsulto con la regiones del país que tiene una importante actividad turística" y también que haya "modificado feriados importantes como el 24 de marzo".

Además, calificó como "grave" que el Presidente haya modificado el régimen de ART mediante un decreto cuando "hay un proyecto que tiene media sanción del Senado por unanimidad" y en lugar de dejar que el Congreso complete el trámite "prefirió echar mano a un procedimiento de dudosa constitucionalidad".

De esta manera Pérez se inclinó por el rechazo a esos dos decretos en el ámbito de la comisión, que con la firma del referente massista y la de los ocho senadores y diputados del Frente para la Victoria-PJ emitiría un dictamen de mayoría en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno.

Ocurre que Cambiemos tiene sólo seis representantes en la Bicameral y para avalar los decretos necesita nueve firmas, un objetivo imposible cuando la oposición se unifica, como podría ocurrir en esta oportunidad.

El presidente de la Comisión Bicameral, el diputado camporista Marcos Cleri, ya había anticipado a NA su rechazo a los DNU y así como también lo hizo el senador del PJ-FPV Juan Manuel Abal Medina en declaraciones a la prensa.

Fuentes del bloque de senadores del PJ-FPV deslizaron que esa será la postura del resto de sus representantes en la comisión: los senadores Anabel Fernández Sagasti, Graciela de la Rosa, Juan Irrazábal y Mario País, y las diputadas Diana Conti y Juliana Di Tullio.

No obstante, la discusión más fuerte podría darse cuando los dictámenes (tanto el de rechazo como el de aprobación, que firmará el oficialismo) pasen a tratarse en el recinto del Senado y de la Cámara de Diputados, y la polémica giraría en torno a la mayoría necesaria para anular un DNU.

La nulidad de un decreto debe ser declarada por las dos cámaras del Congreso (a diferencia de su validez, para la cual basta con la aprobación de una sola) con la aprobación por una mayoría de dos tercios, un número al que la oposición puede llegar en el Senado pero no en la Cámara de Diputados.

Así lo indicaron a NA fuentes parlamentarias, a pesar de que la mayoría necesaria para este trámite no se especifica ni en la ley 26.122 que regula la intervención del Congreso respecto de los DNU del Poder Ejecutivo ni en la Constitución.

