Agrelo terminó quinto en el TC Pista

El piloto comodorense Marcelo Agrelo no pudo resistir la punta y por circunstancias de carrera, llegó en la 5ta ubicación en la final del TC Pista que se disputó en Termas de Río Hondo por la 9na fecha del campeonato. Así, sumó puntos importantes que le sirven para llegar entero en la pelea para meterse entre los doce mejores a la última de la Etapa Regular.

Con el Ford del JPG Racing, Agrelo partió desde la primera ubicación tras el sábado haber ganado la serie más veloz, y tomó la punta rápidamente para escaparse de Valentín Aguirre en los primeros giros y hasta la salida del pace car en la vuelta 4. Relanzada la carrera, tras la partida Agrelo tuvo un roce con Aguirre por defender la punta, y al quedar por fuera perdió algunos lugares, cayendo a la 5ta ubicación. Posteriormente fue superado por Marcos Muchiut en la recta quedando 6to, lugar en el cual transitó hasta el giro 14, donde por el retraso de Federico Pérez volvió a la 5ta ubicación en la cual se mantuvo hasta el final de la competencia, que ganó en definitiva Aguirre (Dodge).

"Una lástima el pace car que nos complica la situación porque tras la largada habíamos hecho una diferencia y veníamos liderando cómodamente. En el relanzamiento me dicen por radio que cuide en la curva 2, y Aguirre se tira bien, nos rozamos y quedo lento por afuera, por eso me pasan varios autos. Después se nos complicó seguir al pelotón de adelante porque nos falta potencia en relación al resto, e inclusive Muchiut me pasó con facilidad en la recta. Pudimos recuperar un puesto avanzando sobre Pérez, y llegar entre los cinco para sumar puntos importantes que nos sirven buscando la posibilidad de estar entre los doce mejores en Concordia, de lo cual no estamos para nada lejos, y con este rendimiento del auto de no mediar inconvenientes lo vamos a poder lograr", explicó el comodorense.

La carrera la ganó Aguirre (Dodge) con un tiempo de 38'45"013/1000. Segundo fue Joel Gassmann, mientras que el podio lo completó Marcos Muchuit, ambos con Ford.

Cuarto finalizó Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet), quinto Agrelo, sexto Luciano Ventricelli (Ford), séptimo fue Juan Tomás Catalán Magni (Ford), octavo Nicolás Pezzucchi (Dodge), noveno Pablo Costanzo y décimo Federico Paoloni, ambos con Chevrolet.

Por su parte, Nazareno López (Torino), quien fue otro de los pilotos comodorenses que participó de la prueba, finalizó en el duodécimo lugar, mientras que Gustavo Micheloud (Dodge) abandonó a seis vueltas para el final.

Con 9 fechas disputadas del campeonato de TC Pista y a una del cierre de la Etapa Regular, Agrelo se posiciona en la 13ra ubicación en con 199 puntos, a sólo 2 del último clasificado, Juan Pablo Barucca. La próxima fecha de la categoría será el 10 de septiembre en el autódromo de la ciudad de Concordia.





> Panorama - 20 vueltas

1° Valentín Aguirre Dodge 38:45.013 2° Joel Gassmann Ford a 894 3° Marcos Muchiut Ford a 3.312 4° Juan Cruz Benvenuti Chevrolet a 5.802 5° Marcelo Agrelo Ford a 6.670 6° Luciano Ventricelli Ford a 12.376 7° Juan Tomás Catalán Magni Ford a 12.978 8° Nicolás Pezzucchi Dodge a 14.414 9° Pablo Costanzo Chevrolet a 18.782 10° Federico Paoloni Chevrolet a 22.335 11° Federico Pérez Ford a 25.975 12° Nazareno López Torino a 26.644 24° Gustavo Micheloud Dodge 14 Vtas